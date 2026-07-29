КИРЕЕВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Киреевский, Иван Васильевич (22.03[03.04].1806, Москва — 11[23].06.1856, Санкт-Петербург) — русский философ, публицист, литературный критик, основоположник славянофильства (см. Западники и славянофилы ).

Брат П. В. Киреевского . Из дворян. Получил домашнее образование. Под влиянием своего воспитателя поэта В. А. Жуковского рано приобщился к интеллектуальным занятиям. В 1824—1828 служил в Московском главном архиве Коллегии иностранных дел, где сблизился с Д. В. Веневитиновым, А. И. Кошелевым, С. П. Шевыревым и другими т. н. архивными юношами. В созданном ими кружке «любомудров» изучались труды французских просветителей и германских идеалистов (Г. В. Ф. Гегеля, Ф. В. Й. Шеллинга). Увлечение немецкой философией побудило К. в 1830—1831 отправиться в Германию, где он слушал лекции Ф. Шлейермахера, Ф. К. Савиньи, Гегеля, Шеллинга. По возвращении К. предпринял издание журнала «Европеец» (1831—1832), запрещенного после выхода 2-го номера за пропаганду превратных, с точки зрения властей, идей.

В своих первых печатных статьях на рубеже 1820—1830 К. ратовал за приобщение русских к плодам западной образованности, подчеркивая, однако, что «чужие мысли полезны только для развития собственных». В 1830-х религиозно индифферентный К. под влиянием своей жены Н. П. Киреевской (Арбеневой) вступил на путь воцерковления, его духовными наставниками стали старец московского Новоспасского монастыря Филарет (Пуляшкин), затем оптинский старец Макарий (Иванов). Много усилий К. посвятил переводу на современный русский язык и изданию творений святых Отцов Церкви с целью приобщения русской интеллигенции к православию.

Освоение святоотеческого наследия помогло К. разработать собственную философскую концепцию, заложившую фундамент славянофильского учения. В статьях «В ответ А. С. Хомякову» (1839), «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению в России» (1852), «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856) К. подверг критике западную рационалистическую традицию, венцом развития и одновременно выражением кризиса которой он считал философию Гегеля. Господство односторонней рассудочности в мышлении привело, по мнению К., к вырождению когда-то великой европейской культуры, свело ее содержание к утилитарно-практическим и промышленно-коммерческим интересам. Личность на Западе деградировала до функции капитала и жестоко страдает от духовной неудовлетворенности, несмотря на материальное изобилие. Западному рационализму К. противопоставлял учение о цельности духа и «соборной» (цельной) личности, живая традиция которых сохранилась в практиках православной Церкви. Цельность отдельной личности, соборность и согласие в общественной жизни обеспечиваются преобладанием религиозно-нравственных мотиваций, гармонизирующих внутренний мир и социальные отношения людей.

Философия К. не только оказала решающее воздействие на становление славянофильской доктрины, но и послужила отправной точкой для мыслителей русского религиозного ренессанса начала ХХ в.

Соч.: Полное собрание сочинений. Т. 1—2. М., 1911; Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений. Т. 1—4. Калуга, 2006.

Лит.: Антонов К. М. Философия И. В. Киреевского: антропологический аспект. М., 2006; Благова Т. И. Родоначальники славянофильства. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский. М., 1995; Валицкий А. Иван Киреевский // Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Вып. 1. М., 1991; Дорн Н. Киреевский. Опыт характеристики учения и личности. Париж, 1938; Иван Киреевский: Духовный путь в русской мысли XIX—XXI вв. (К 200-летию со дня рождения). М., 2007.