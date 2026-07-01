КИРЕЕВ РУСЛАН ТИМОФЕЕВИЧ

КИРЕЕВ РУСЛАН ТИМОФЕЕВИЧ - русский прозаик , поэт.

Печатался как журналист с 1958 года (газета «Крымская правда»). С 1960 года писал сатирические стихи: сборник «Ошибки бога» (1962 год), «Любовь сатирика» (1965 год), «Подвиг Робинзона» (1971 год) и др. В 1967 году окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве; с 1987 года ведёт там семинары.

Дебют в области художественной прозы - рассказ «Мать и дочь» (1965 год). В сборнике прозы «Люди-человеки. Маленькие повести» (1968 год) проявилась главная черта по­эти­ки Киреева - внимательное, скрупулёзное воссоздание

бытового уклада, определяющего личность человека, его жизнь и судьбу. Большинство произведений 1970-1980-х годов объединены сквозным повествователем, общими персонажами и местом действия (город Светополь): роман «Продолжение» (1973 год), повести «Искупление», «Посещение» (обе 1977 год); романы «Апология», «Победитель» (оба 1980 год) и «Подготовительная тетрадь» (1983 год), составившие трилогию «Автомобили и дилижансы»; книги по­вес­тей «И тут мы расстанемся с ними» (1984 год), «Светлячок» (1987 год), «До свидания, Светополь!» (1988 год).

В цикле рассказов «Из поздней прозы» (начат в 1989 году) ирония в отношении героев сменяется снисходительно-благожелательным тоном. Среди других произведений: сборники юмористических рассказов; романы «Мальчик приходил» (1994 год), «Лот из Содома» (2001 год); цикл документально-художественных новелл о классиках мировой литературы «Музы любви» (1996 год); книга «Сестра моя - смерть» (2002 год); цикл книг о жизни, любви и смерти великих людей: «Поговорим о странностях любви» (2000 год), «Великие смерти: Гоголь. Л. Толстой. Чехов» (2004 год), «Богини Парнаса: О тех, кого любили зарубежные классики» (2005 год), «Пленники муз: как любили великие поэты», «Роковые романы: как любили великие писатели», «Семь великих смертей» (все 2007 год) и др.

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