КИРЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

КИРЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - ре­лигиозный пуб­ли­цист, во­енный и об­щественный дея­тель, генерал от ка­ва­ле­рии (1907 год).

Дворянин. Брат общественного и военного деятеля Н. А. Киреева (1841-1876 годы), писательницы и публициста О. А. Новиковой (1840-1925 годы). На формировании взглядов Киреева сказалась близость к его родительской семье славянофилов. Окончил Пажеский корпус (1853 год), затем - на службе в лейб-гвардейском Конном полку, участвовал в Крым­ской вой­не 1853-1856 годов. В 1856-1859 годах вольнослушатель Санкт-Петербургского университета. С 1862 года адъютант великого князя Константина Николаевича.

Принимал участие в подавлении Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов. Сотрудничал в журналах «Русское обозрение», «Богословский вестник», газете «Церковные ведомости». В 1872-1877 годах секретарь Санкт-Петербургского отделения Общества любителей духовного просвещения. Вёл многолетнюю полемику с философом В. С. Соловьёвым. Киреев - один из создателей Санкт-Петербургского славянского комитета (1868 год).

В период гер­це­го­вин­ских сер­бов про­тив ту­рок (1875 год) организовал Герцеговинскую комиссию, которая оказывала помощь (в том числе и военную) восставшим. С 1892 года состоял при дворе вдовы великого князя Константина Николаевича великой княгини Александры Иосифовны. С 1904 года почётный член Московской ду­хов­ной ака­де­мии . В 1905-1906 годах один из лидеров консервативного политического объединения «Отечественный союз».

Киреев был одним из немногих представителей позднего славянофильства - системы взглядов, удовлетворявшей, по его мнению, духовным интересам и потребностям русского общества и выражавшейся в триаде: «самодержавие, православие, народность». Являясь сторонником самодержавия, он выступал против конституционализма, отрицательно относился к учреждению законодательной Государственной думы, но считал полезным создание законосовещательного Земского собора.

Деятель панславистского движения, Киреев агитировал в пользу активного внешнеполитического курса России на Балканах. С возникновением в Европе движения старокатоликов, не признававших решений Ватиканского I собора (в частности, догмата о безошибочности суждений папы ex cathedra), Киреев участвовал в налаживании контактов между старокатоликами и православной церковью, полагал такое сближение первым шагом на пути присоединения католичества к православию. Дневник, который Киреев вёл с 1861 года до самой смерти, является ценным историческим источником.

Сочинения:

Сла­вя­но­филь­ст­во и на­цио­на­лизм. СПб., 1890

Крат­кое из­ло­же­ние сла­вя­но­филь­ско­го уче­ния. СПб., 1896

Поль­ский во­прос и ста­ро­ка­то­ли­цизм. М., 1898

Рос­сия в на­ча­ле XX сто­ле­тия. СПб., 1903

От­вет мо­им поль­ским кор­рес­пон­ден­там. СПб., 1903

Соч. СПб., 1912. Т. 1–2.

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