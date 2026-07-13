КИР II ВЕЛИКИЙ (др.-греч. Κύρος, лат. Cyrus)

Основатель Персидской державы, сын Камбиса I, из династии Ахеменидов, правил с 558 по 530 гг. до н.э.

Кир объединил персидские племена и основал город Пасаргады , ставший первой столицей Персидского государства. В 553 до н.э. поднял восстание против мидийского царя Астиага, которому подчинялись персы, одержал победу над ним и в 550 г. до н.э. стал царем как Персии, так и Мидии. В 546 г. до н.э. завоевал Лидию и на западе вышел к Эгейскому морю. На востоке расширил свое государство до северо-западных границ Индии. В 539 г. до н.э. захватил Вавилонию и разрешил всем народам, насильственно переселенным вавилонскими царями, вернуться к себе на родину. Так закончилось знаменитое вавилонское пленение евреев, отраженное в Ветхом завете (книга Ездры). Вавилон стал одной из царских резиденций.

Кир принял титул «царь Вавилона, царь стран». Киру подчинились все западные страны до границ Египта (Сирия, Палестина, Финикия). Погиб в 530 г. до н.э. в битве против массагетов , пытаясь обезопасить от кочевников северо-восточные границы своего государства. Был погребён в Пасаргадах, где до сих пор сохранился памятник, считающийся его гробницей. Кир стал основателем огромной империи, куда вошли страны и народы, стоящие на разных ступенях развития.

Учитывая пестрый состав своей державы, Кир в своем государственном строительстве действовал очень осторожно. У мидян он заимствовал систему государственного управления, во многом восходящую ещё к ассирийской. Он сохранил прежнее управление в завоеванных странах, предоставив покоренным народам известное самоуправление. Но общий надзор за отдельными провинциями в империи осуществляли персидские наместники, сатрапы, назначаемые царем. Они выполняли как военные, так и гражданские функции.

Согласно античной традиции Кир отличался великодушием, благородством и религиозной терпимостью. О нем подробно рассказывают Геродот и Ктесий, а в романе Ксенофонта «Киропедия» Кир представлен как образец идеального государя. Кира считали правителем, обладающим феноменальными способностями. Так, по словам Ксенофонта, он знал по именам всех командиров своей армии и многих воинов (Xen. Cyrop., V, 3, 46–50). Этот образ гуманного и мудрого правителя был воспринят и в средние века. Вот как описывается Кир в «Истории семи мудрецов» (XIII в.): «Кир, как нам говорят, был не только мужественным человеком на войне, но он был также внимательным и гуманным в обращении со своим подданными. И именно по этой причине персы называли его Отцом» (Historia septem sapientum Romae, 24, 1).

Исторические источники :

Геродот. История. I; III.

Иллюстрации :

1. Цилиндр, объявляющий Кира законным царем Вавилона, с перечислением его побед и благодеяний. В тексте говорится, среди прочего, что вавилонянам, завоеванным персами, разрешается поклоняться тем богам, каким они хотят. Клинопись VI в. до н.э. Британский музей;

2. Мавзолей Кира в Пасаргадах. Рисунок Эжена Фландена. 1840 г.;

3. Кир Великий и евреи. Иллюстрация Жана Фуке к «Иудейским древностям» Иосифа Флавия. Около 1470–1475 г. Национальная библиотека Франции. Департамент манускриптов. Париж;

4. Александр у могилы Кира Великого. Художник Пьер-Анри де Валансьен. 1796.