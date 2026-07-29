КИПСЕЛИДЫ

Кипселиды (греч. Κυψελίδαι) — династия коринфских тиранов, правивших около 655—584 до н. э.

Основатель — Кипсел («ларец», «улей» или «кулик»), сын Аетиона (дор.) / Эетиона (ион.) («орел»), представителя недорийской знати, и Лабды («хромая») из рода Бакхиадов. Начальный период его жизни с момента рождения и до занятия должности полемарха (одна из главных должностей при Бакхиадах) сильно мифологизирован. Согласно античной традиции, Кипсел, будучи полемархом, снискал расположение граждан. Затем, собрав вокруг себя сторонников, он убил правившего притана (титул правителя) Гиппоклида / Патроклида из Бакхиадов и захватил власть. Его приход к власти расценивается неоднозначно как античными, так и современными авторами. Одни видят в нем восстановление старой монархии, некогда уничтоженной олигархией Бакхиадов, другие — незаконный захват и установление первой тирании в Коринфе с использованием высокой полисной должности в качестве трамплина и опорой на антидорийские и антиаристократические элементы. В источниках нет данных о государственном устройстве Коринфа при К., их временем датируются многие институты, существовавшие в классическую эпоху, например появление совета 80-ти и пробулов, 8 локальных фил, так как предположительно после изгнания многих Бакхиадов система фил, основанных на родстве, была разрушена. О внутренней политике самого Кипсела известно мало, ему предписывается введение налога на доходы с имущества граждан. Находясь у власти, Кипсел многое от прежнего режима оставил в неприкосновенности: законодательство Бакхиадов, дорийские аристократические институты, сисситии и гетерии. Он вернул на родину противников прежнего режима, восстановив их в гражданских правах, а своих врагов лишил имущества и отправил в изгнание. Сложившаяся обстановка позволила ему обходиться без телохранителей и умеренно править в течение 30 лет. Кипсел умер естественной смертью, передав власть своему законному сыну Периандру (правил в 625—586 до н. э.).

Личность и правление Периандра, начиная с древности, получили противоречивые оценки. Он считался образцом жестокости, беззакония и эгоизма и в то же время одним из семи мудрецов. При нем тирания К. достигла высшей силы и блеска. Античная традиция приписывает Периандру многие репрессивные меры, в целом характерные для более поздних представлений о жестоких тиранах. В отличие от своего отца, Периандр окружил себя телохранителями, но не ввел дополнительных налогов, ограничившись сборами с гаваней и рынков. Источники донесли до нас информацию о мерах Периандра, которые не всегда можно правильно понять и истолковать, например запрет на приобретение рабов, меры против праздности, запрет бесцельно слоняться или собираться на рынках, распоряжение топить сводниц. К антиаристократическим мерам Периандра обычно относят запрет сисситий, запрет на роскошь; учреждение совета, надзирающего за тем, чтобы траты не превышали доходов. При К. бурно развивались ремесла и промыслы, в особенности производство керамики, достигшее при Периандре наивысшего расцвета.

Археологические источники свидетельствуют об активной строительной политике К. В самом городе был построен монументальный храм Аполлона и несколько небольших храмов, в том числе, предположительно, Зевсу Олимпийскому, оборонительная стена вокруг квартала гончаров, обустроены источники Пирены и Главки; на Акрокоринфе возведено святилище Деметры и Коры. Наиболее впечатляющим было сооружение Периандром искусственной гавани в Лехее и усовершенствование диолка . Периандру приписывают попытки прорыть канал через Истм.

В религиозной политике К., как и их предшественники, поддерживали отношения с Олимпией и Дельфами , где Кипсел построил первую сокровищницу для своих богатых даров.

К. проводили активную колонизационную политику. Основание Амбракии, Анактория и Левкады традиция приписывает Кипселу, а Потидеи на Халкидском п-ове и, вероятно, Аполлонии на Черном море — Периандру. Ойкистами назначались побочные или законные сыновья тиранов. Временем правления К. датируется и появление ряда более мелких колоний: Моликрей и Халкида в Этолии, Соллий в Акарнании и Гераклея в Амбракийском заливе. Периандр вел активную внешнюю политику, расширяя сферу влияния и приумножая владения Коринфа: вновь подчинил Коринфу Керкиру , завоевал Эгину и Эпидавр. Он поддерживал дружеские отношения с Милетом , Самосом, предположительно с Лидией и, вероятно, с египетским фараоном Псамметихом II (о чем свидетельствует имя племянника тирана); породнился с аттическим родом Филаидов. Авторитет Периандра получил международное признание: афиняне и митиленцы выбрали его третейским судьей в споре за Сигей. Периандр покровительствовал искусствам, при дворе тирана находились знаменитые поэты, в частности Арион из Метимны.

После смерти Периандра власть перешла к его племяннику Псамметиху, сыну Горга, так как не осталось в живых прямых наследников. После трехлетнего правления Псамметих был убит коринфянами. В Коринфе установилась умеренная олигархия. Время правления К. стало периодом наивысшего экономического и политического расцвета для Коринфа, монополизировавшего морскую торговлю между востоком и западом греческого мира и основавшего «колониальную империю».

Лит.: Will E. Korinthiaka. Recherches sur l’histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres médiques. Paris, 1955; Andrewes A. The Greek Tyrants. London, 1956; Servais J. Le «colosse» des Cypsélides // L’Antiquité Classique. 1965. T. 34. P. 144—174; Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. Bd. I—II, München, 1967; Oost S. I. Cypselus the Bacchiad // Classical Philology. 1972. Vol. 67. P. 10—30; Salmon J. B. Wealthy Corinth. A History of the City to 338 ВС. Oxford, 1984; Libero L.de. Die archaische Tyrannis. Stuttgart, 1996.