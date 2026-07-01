КИПСЕЛ (др.-греч. Κύψελος, лат. Cypselus) На чтение: 1 минута

Первый тиран Коринфа (657 – 625 гг. до н. э.), основатель династии Кипселидов.

Отец Кипсела Эетион, проживавший в селении Петра, принадлежал к местному эолийскому роду, возводившему свое происхождение к лапифу Кенею , а мать Лабда была представительницей правящего коринфского рода Бакхиадов . Согласно античной легенде Эетион во время поездки в Дельфийское святилище получил оракул, предсказывавший, что его сын свергнет Бакхиадов. Последние, узнав о предсказании, решили убить младенца, но Лабда, услышав об их намерении, спасла сына, спрятав его в ларце. От коринфского названия ларца (κυψέλη) мальчик, избежавший гибели и получил имя Кипсел. Опасаясь гнева Бакхиадов, Эетион тайно отправил сына в Олимпию, а когда тот подрос, перевез его в соседний с Коринфией город Клеоны. В зрелом возрасте, получив в Дельфах благоприятный оракул, предсказывавший ему приход к власти в родном городе, Кипсел вернулся в Коринф, и вскоре был избран полемархом.

На этом посту справедливым и мягким обхождением Кипсел приобрел популярность среди сограждан и при их поддержке, совершив переворот, стал правителем Коринфа. Захватив власть при помощи коринфского демоса, Кипсел вынужден был пойти на ряд преобразований, улучшающих положение рядового населения. Он вернул на родину изгнанников, восстановил в гражданских правах тех, кто лишился их при прежней власти, изгнав Бакхиадов, конфисковал их имущество и раздал его простым коринфянам. Так как этих мер было недостаточно для удовлетворения материальных потребностей всех нуждающихся, Кипсел приступил к колонизации северо-западного побережья Греции. В его правление были основаны, по крайней мере, три колонии : Амбракия, Анакторий и Левкада. В качестве наместников коринфского тирана в новых поселениях были оставлены его сыновья Горг, Эхид и Пилад.

Однако, далеко не все, преобразования Кипсела проводились в интересах коринфского демоса. Одновременно тиран стремился к укреплению своего собственного политического и экономического положения. С этой целью он разоружил граждан и ввел десятипроцентный налог на их доходы. Полученные от налога деньги позволили Кипселу установить в Олимпийском храме золотую статую Зевса и первым из греков построить в Дельфах сокровищницу для приношений Аполлону Пифийскому. Эти акты помогли Кипселу добиться расположения влиятельных религиозных центров, о чем свидетельствует отказ элейских жрецов уничтожить его имя на посвящениях даже после свержения тирании в Коринфе.

Ряд свидетельств античной традиции дает право предположить, что приход Кипсела к власти рассматривался коринфянами как восстановление старой монархии, некогда уничтоженной Бакхиадами. По-видимому, Кипсел сохранял авторитет среди коринфян на протяжение всего своего правления и, согласно источникам не имел традиционной для тиранов гвардии, опираясь на поддержку полисного ополчения. После смерти Кипсела власть в Коринфе унаследовал его сын Периандр .

Исторические источники :

Herodotus, I, 14; V, 92;

Nicolaus Damascenus, FgrHist. 90 F 57.