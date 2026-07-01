КИПРСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

КИПРСКОЕ КОРОЛЕВСТВО - гогсударство крестоносцев на острове Кипр в 1192-1489 годах.

Кипр от­воё­ван у Ви­зан­тии в 1191 году английским королём Ричардом Львиное Сердце во время 3-го крестового похода (смотрите Крестовые походы), а затем продан тамплиерам. В 1192 году его купил король Иерусалима Ги де Лузиньян (1186-1192 годы) (смотрите Лу­зинь­я­ны ), принявший титул правителя Кипра.

Первым королём Кипрского королевства стал брат Ги де Лузиньяна - Амори I (1194-1205 годы). До конца XIII века Кипрское королевство служило перевалочным пунктом для европейских купцов и паломников и форпостом для крестоносцев. С падением Акры в 1291 году и потерей крестоносцами всех земель в Сирии и Палестине Кипрского королевства оставалось единственным владением крестоносцев в Восточном Средиземноморье; считалось преемником Ие­ру­са­лим­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и получило ряд его прерогатив (кипрские короли носили титул королей Иерусалима).

В этот период значительно возросла роль Кипрского королевства в экономической и политической жизни региона, важным торговым центром Восточного Средиземноморья стал г. Фамагуста. В 1-й половине XIV века правители Кипрского королевства активно участвовали в антитурецких коалициях и крестовых походах против мамлюкского Египта. В 1365 году кипрский король Пётр I (1359-1369 годы) завоевал Александрию. Однако уже в 1370-х годах начался затяжной внутриполитический и экономический кризис Кипрского королевства. Оно оказалось в финансовой зависимости от других государств, прежде всего от Генуи и Венеции. Кипро-генуэзская война 1373-1374 годов завершилась поражением королевства Лузиньянов и аннексией генуэзцами Фамагусты и её округи.

В 1426 году Кипрское королевство потерпело поражение в войне с Египтом и было вынуждено признать себя данником египетского султана. В 1464 году кипрский король Жак II Бастард (1464-1473 годы) при поддержке Венеции и Египта отвоевал Фамагусту у ге­ну­эз­цев .Внутренние междоусобицы, однако, не позволили развить этот успех. В 1474 году трон перешёл к жене Жака II - венецианке Катерине Корнаро, которая в 1489 году передала остров под власть Венеции.

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