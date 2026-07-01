КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - од­на из ав­то­ке­фаль­ных пра­во­слав­ных церк­вей .

Ка­но­ническая тер­ри­то­рия - Рес­пуб­ли­ка Кипр.

История.

Ос­но­ва­те­ля­ми КПЦ счи­та­ют­ся апо­сто­лы Па­вел и Вар­на­ва (киприот по происхождению), которые, прибыв на Кипр в 45 году, проповедовали, «пройдя весь остров» (Деян. 13:6). В г. Пафос апостол Павел обратил в христианство римского наместника - проконсула Сергия Павла. В г. Китион (ныне Ларнака) апостолы рукоположили в епископы праведного Лазаря Четверодневного. В 49 году (по другим сведениям, 52 год) апостол Варнава вторично прибыл на остров для евангельской проповеди и около 57 года принял мученическую кончину в г. Саламин.

В 327 году на Кипре по пути из Иерусалима в Константинополь останавливалась Елена Святая, которая оставила частицу Креста Господня в основанном ею монастыре Ставровуни. Христианство на острове распространялось быстро: если на I Вселенском соборе в Никее (325 год) присутствовало 3 епископа-киприота, то на Сердикийском соборе (343 год) - 12 епископов.

Кафедра архиепископа находилась в Саламине (Констанции). Из кипрских иерархов, причисленных к лику святых, наиболее знамениты: Спиридон Тримифунтский, Трифиллий, епископ Левкосийский (умер около 370), Епи­фа­ний Кипр­ский , Тихон, епископ Амафунтский (1-я половина V века). В 431 году III Вселенским собором была признана автокефалия КПЦ. Обретение около 488 года кипрским архиепископом Анфемием мощей апостола Варнавы стало важным аргументом в продолжавшейся полемике с Антиохийским патриархом, стремившимся подчинить КПЦ, ссылаясь на то, что Кипр получил христианство из Антиохии. Византийский император Зинон утвердил автокефалию КПЦ как основанную апостолом.

Вследствие регулярных набегов арабов, начавшихся с середины VII века, значительная часть населения Кипра была переселена византийским императором Юс­ти­ниа­ном II на берега Мраморного моря. Местность, отданная императором беженцам, получила название Новой Юстинианы. В 698 году епископ Иоанн вместе со своей паствой вернулся на Кипр, однако титул главы КПЦ - архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра - сохранился доныне. Остров возвращён в состав Византии в 965 году. Столица и архиепископская кафедра были перенесены в Левкосию.

XI-XII века - время расцвета КПЦ. Покровительством византийской династии Комнинов пользовались крупнейшие монастыри - Киккский и Махерас. В этот период были созданы выдающиеся памятники искусства: церкви Панагии Асину, Панагии Араку, Христа Антифонита, монастыри Иоанна Златоуста, близ села Куцовендис, преподобного Неофита Затворника и др.

В 1192 году на ост­ро­ве бы­ло об­ра­зо­ва­но Кипр­ское ко­ро­лев­ст­во , которое в 1489 году попало под власть Венеции. В этот период КПЦ терпела притеснения. В 1231 году мученическую кончину приняли 13 монахов из Кантарского монастыря. Число православных епископов сократилось с 14 до 4 (1260 год), они вынуждены были давать присягу католическому архиепископу Кипра и покинуть крупные города: архиепископ переселился в г. Солы, епископ Лимасольский - в деревню Левкара, епископ Фамагустский - в село Ризокарпас, епископ Пафосский - в городок Арсиноя (ныне Полис-Хрисохус).

Только при супруге кипрского короля Жана II Елене Палеолог (умерла 1458 год), покровительствовавшей грекам, положение КПЦ улучшилось. Захватившие в 1571 году Кипр турки преследовали в основном господствующую церковь - католическую. Турки вернули КПЦ привилегии и часть собственности, присвоенной католиками. В 1660 году архиепископ КПЦ официально признан этнархом (главой нации), представлявшим всё православное население острова перед османскими властями. Отношения турок с православными были относительно мирными вплоть до начала Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. В июле 1821 года на Кипре были казнены архиепископ Киприан, 3 епископа и 500 знатных греков.

КПЦ принимала активное участие в борьбе за политическую независимость Кипра; в 1960 году первым президентом Республики Кипр был избран архиепископ Макарий III (смотрите Ма­ка­ри­ос III ).

Со­вре­мен­ное по­ло­же­ние.

К КПЦ принадлежит около 80% населения Кипра. К 2008 году КПЦ состояла из 9 митрополий (в 2007 году помимо существовавших ранее 5 митрополий - Пафосской, Китийской, Киринейской, Лимасольской, Морфосской - образованы 4 новые - Константийская и Фамагустская, Киккская и Тиллирийская, Тамасосская, Тримифунтская), 2 епископий (Лидрская, Хитрская) и 5 хорепископий (Арсинойская, Карпасийская, Амафунтская, Неапольская, Месаорийская). Высший орган церковного управления - Синод. Предстоятелем КПЦ с 2006 года является архиепископ Хризостом II.

В выборах архиепископа участвует всё православное население Кипра (мужчины и женщины с 18 лет): от приходов избираются представители, выдвигающие в свою очередь делегатов, которые вместе с членами Синода, игуменами монастырей (с числом монашествующих не менее 5 человек) и несколькими заслуженными богословами выбирают архиепископа. Богослужение совершается на греческом языке. С 1950 года действует семинария апостола Варнавы. КПЦ - член Всемирного совета церквей и Ближневосточного совета церквей (с 1974 года). После турецкого вторжения (1974 год) многие кафедры, монастыри и православные святыни оказались на оккупированной территории.

Иллюстрация:

Кипр­ские свя­тые. Ико­на. XX в. Архив «Православной энциклопедии». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)