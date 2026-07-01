КИПРИАНУ СПИРОС АХИЛЛЕОС

КИПРИАНУ СПИРОС АХИЛЛЕОС - государственный и политический деятель Кипра.

Окончил юридический факультет Афинского университета, изучал юридические и экономические науки в Лондоне. С 1952 года секретарь архиепископа Макариоса III. В 1954-1959 годах (с перерывом) работал в представительствах Кипр­ской пра­во­слав­ной церк­ви Лондоне и Нью-Йорке.

Участвовал в подготовке Цюрихско-лондонских соглашений 1959 года, работе комиссии по составлению проекта конституции Кипра. С 1960 года министр юстиции и иностранных дел Республики Кипр. В 1972 вышел в отставку, работал юристом. После ввода турецких войск на Кипр возглавлял кипрскую делегацию на сессии Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН (сентябрь 1974 года).

В 1976 году организовал центристскую Демократическую партию, одержавшую победу на парламентских выборах. В сентябре 1976 года избран председателем Палаты представителей (парламента) страны. После смерти Ма­ка­рио­са III 03.08.1977 года Киприану - исполняющий обязанности президента.

С 31.08.1977 года президент Республики Кипр (в 1983 году переизбран). В 1979 и 1985 годах вёл переговоры с лидером турецкой общины Р. Денкташем о восстановлении единства Кипра, завершившиеся, однако, безрезультатно из-за жёсткой позиции обеих сторон. В феврале 1988 года по результатам выборов уступил президентский пост Г. В. Василиу. В 1996-2000 годах председатель Палаты представителей Кипра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)