КИПРИАНОВ ВАСИЛИЙ АНОФРИЕВИЧ

КИПРИАНОВ ВАСИЛИЙ АНОФРИЕВИЧ - российский издатель, книготорговец, гравёр.

Мещанин московской Кадашевской слободы. В юности занимался торговлей: поставлял свечи, кожу, сало в мастерские Ору­жей­ной па­ла­ты и Пе­чат­но­го дво­ра . В 1701-1703 годах совместно с Л. Ф. Магницким участвовал в создании первого отечественного учебника по математике «Арифметика, сиречь наука числительная...»: гравировал издание, являлся автором ряда статей, изложенных в стихотворной форме.

В 1703 году под его редакцией были изданы «Таблицы логарифмов и синусов, тангенсов, секансов...» А. Влакка (2-е изд., 1716 год). В 1705 году указом царя ца­ря Пет­ра I по проекту Киприанова открыта Московская гражданская типография. По этому же указу Киприанов получил право на монопольную торговлю гравированными изданиями в Москве и на цензурный контроль над ними.

К работе в типографии Киприанов привлекал лучших гравёров и печатников Оружейной палаты и Печатного двора. С Киприановым сотрудничали учёный-математик А. Д. Фарварсон, переводчики Ф. Михайлов, И. и А. Зубовы, А. Ростовцев, гравёры Ф. Никитин, М. Петров. В Московской гражданской типографии издан настенный гравированный лист «Новый способ арифметики...» (1705 год), а также первые печатные атласы и карты на русском языке: «Глобус географический, сиречь землеописательный...» (1707 год), «Глобус небесный иже о сфере небесной...» (1707 год), атлас «Всего земного круга таблицы...» (1713 год), «Таблицы горизонтальныя северныя и южныя широты восхождения Солнца...» (1722 год) и др.

В них Киприанов выступал как составитель, редактор, рисовальщик и гравёр. В 1708 году получил разрешение на устройство двух своих печатных станов на Печатном дворе (начали действовать с 1715 года). В 1709-1711 годах Киприанов при участии Я. В. Брюса составил и издал «Календарь повсемственный, или месяцеслов на вся лета Господня», получивший известность под названием «Брюсов календарь».

По изданиям Киприанова обучалось несколько поколений мореходов, геодезистов, навигаторов. Киприанов занимался также и книжной торговлей. В конце 1710-х годов на собственные средства он построил новое 3-этажное здание, где размещались книжный магазин (в котором на европейский манер была организована кофейня), склад и читальный зал его библиотеки.

Известен также сын Киприанова - Василий Васильевич (1701 год -?), который с 1709 года участвовал в книжной торговле отца, а после его смерти оказывал содействие И. К. Кирилову в издании карт отдельных губерний России для первого русского атласа - «Атласа Всероссийской империи» (1734 год). В 1748 году В. В. Киприанов прекратил издательскую деятельность, продал библиотеку отца и занялся устройством кирпичных заводов в Москве.

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