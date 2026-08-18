КИПРИАН (КЕРН)

КИПРИАН (КЕРН) - пра­во­слав­ный бо­го­слов, пат­ро­лог , ли­тур­гист, цер­ков­ный ис­то­рик.

Из дво­рян. Учил­ся в Алек­сан­д­ров­ском ли­цее. В 1917 году по­сту­пил на юри­дический фа­куль­тет Московского университета. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов участвовал в Белом движении. С 1920 года в эмиграции. Окончил юридический (1922 год) и богословский (1925 год) факультеты Белградского университета. Определён преподавателем литургики, апологетики и греческого языка в духовную семинарию г. Битола (ныне Македония).

В 1927 году принял мо­на­ше­ский по­стриг , митрополитом Антонием (Храповицким) рукоположен в сан священника, с 1928 года архимандрит. В 1928-1930 годах (по другим сведениям, до 1931 года) начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, затем снова преподаватель Битольской семинарии. С 1936 года профессор кафедры пастырского богословия Православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже, где преподавал также ли­тур­ги­ку , пат­ро­ло­гию. Док­тор бо­го­сло­вия (1945 год). С 1940 года со­вме­щал пре­по­да­ва­ние в институте со слу­же­ни­ем в хра­ме Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны в Кла­ма­ре (под Па­ри­жем).

Киприан является ярким представителем «парижской школы» русского богословия, одним из вдохновителей «патристического возрождения» (систематические работы по переводу и изучению творений отцов Церкви), связанного также с именами протоиереев Г. Флоровского и В. Н. Лос­ско­го. Киприану при­над­ле­жит фун­даментальный труд «Ан­тро­по­ло­гия святого Гри­го­рия Па­ла­мы» (док­тор­ская диссертация, 1950 год) - од­на из пер­вых мо­но­гра­фий, по­свя­щён­ных святителю Гри­го­рию Па­ла­ме.

В кни­гах «Кри­ны мо­лит­вен­ные» (1928 год), «Ев­ха­ри­стия» (1947 год) и «Ли­турги­ка. ( Гим­но­гра­фия и эор­то­ло­гия)» (опубликованы в 1964 году) Киприан обращается к богослужебным текстам православной Церкви, подробно исследуя их богословское содержание. Книга Киприана «Православное пастырское служение» (1957 год) - одно из лучших руководств для священнослужителей в их пастырской, литургической и духовнической практике.

Киприан является также автором книг: «Отец Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме» (1934 год), «Золотой век святоотеческой письменности» (опубликована в 1967 году), «Les traductions russes des textes patristiques» (1957 год), многочисленных статей в русской эмигрантской печати и западных научных журналах, переводов творений отцов Церкви.

В последние годы жизни работал над составлением картотеки русских духовных деятелей с конца XVIII века до 1917 года. Киприан воспитал плеяду учеников, среди которых - работавший в области литургического богословия протоиерей А. Шмеман и протоиерей И. Мей­ен­дорф, про­дол­жив­ший де­ло Киприана в сфе­ре изу­че­ния пат­ри­сти­ки, в ча­ст­но­сти бо­го­сло­вия Гри­го­рия Па­ла­мы.

Иллюстрация:

Ар­хи­манд­рит Кип­ри­ан (Керн). Фо­то. Архив «Православной энциклопедии». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)