КИПРИАН КАРФАГЕНСКИЙ, ФАСЦИЙ ЦЕЦИЛИЙ (лат. Thascius Caecilius Cyprianus)

Христианский писатель, богослов, мученик, епископ Карфагена.

Информация о раннем периоде жизни епископа не сохранилась. Оговорка его биографа дьякона Понтия о дружбе с представителями городской верхушки Карфагена указывает на высокий социальный статус семьи Киприана. Вероятно, он родился в Карфагене и получил риторическое образование. В 246 г. под влиянием пресвитера Цецилия Киприан принял крещение, а всего через два года (в 248 г.) после кончины епископа Доната единогласным решением паствы занял карфагенскую кафедру. Столь стремительное возвышение стало причиной нападок на него со стороны ряда пресвитеров.

В 249 г. после обнародования эдикта Деция о всеобщем жертвоприношении покинул Карфаген, укрывшись в горах, откуда руководил паствой с помощью посланий. Бегство Киприана усилило недовольство им со стороны пресвитеров и исповедников, пострадавших во время гонения. В 251 г. после возвращения в Карфаген Киприан организует поместный собор с участием клириков и мирян с целью решения судьбы отступников и умиротворения церкви. Споры вокруг решения проблемы отступников привели к конфликту с римской кафедрой, но собор 251 г. принял римскую практику примирения с ними — в Церковь возвращались находящиеся при смерти и не запятнавшие себя участием в языческих жертвах при надлежащем покаянии, в результате конфликт был исчерпан. Позднее практика поместных соборов стала ежегодной до самой смерти епископа в 258 г.

В этот период происходит оформление так называемого «монархического епископата» — системы церковного устройства, основанной на безусловном авторитете епископа в духовных и светских делах своей общины. Формой ограничения их власти выступали поместные соборы, кроме того Киприан детально разрабатывает процедуру епископских выборов, которая подразумевала многоступенчатый процесс с участием клириков и мирян. Границы власти епископа приравниваются к границам действия Благодати Божией, что получает выражение в максиме: «Вне Церкви нет спасения». Эта установление стало причиной споров о признании крещения, совершенного в еретических общинах, а также совершенного теми пресвитерами и епископами, которые потеряли общение с карфагенской кафедрой, что привело к очередному конфликту между Киприаном и римской кафедрой в лице ее нового предстоятеля Стефана в 254–256 гг., который отрицал принятую в Африке практику не признавать крещение всех отступников. Спор так и не был улажен, но прекратился сам собой после смерти обоих епископов.

В 257 г. эдиктом римского императора Валериана христианские клирики подверглись новому преследованию и были отправлены в изгнание. Киприан после допроса проконсулом Аспасием Патерном отправился в ссылку в Курубис, а в 258 г. последовал новый эдикт Валериана, требующий казни христианских епископов, пресвитеров и дьяконов. Киприан вернулся в Карфаген и был осужден проконсулом Галерием Максимом к усекновению мечом. После казни тело Киприана было торжественно похоронено верующими.

Сохранилась огромная переписка Киприана, состоящая из более чем 60 посланий, а также 12 трактатов. Известны акты, составленные на основании протокола допроса в 257 г., Acta Proconsularia Sancti Cypriani Episcopi et Martyris, а также житие епископа, написанное дьяконом Понтием Vita et passio Sancti Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et Martyris.