КИПР-II

Кипр — государство в Зап. Азии на одноименном острове в северо-восточной части Средиземного моря. Часть 2 - от Средних веков до наших дней.

В 647 К. завоевали арабы, но, собирая с греков дань, не селились на острове. В 965 Византия полностью восстановила контроль над К. В 1184 Исаак Комнин из влиятельного рода Комнинов объявил себя независимым правителем острова. Во время Третьего крестового похода в 1191 К. завоевал английский король Ричард Львиное Сердце . В 1192 на острове возникло королевство во главе с представителями французской династии Лузиньянов (cм. Кипрское королевство ). В 1489—1570 К. принадлежал Венеции, в 1571 был захвачен турками и по договору 1573 официально присоединен к Османской империи .

На К. было размещено турецкое войско. Завоеватели активно переселяли на остров турецких крестьян, которым предоставлялись значительные привилегии. Эти переселенцы составили ядро турецко-кипрской общины. Одновременно происходил отток греков в латинскую Европу, прежде всего в Венецию. В 1777—1778 на К. проживало 47 тыс. мусульман и 37 тыс. христиан.

С началом войны за независимость Греции ряд греков-киприотов вступил в войска ополченцев, и в ответ османский губернатор казнил ряд видных представителей общины, включая архиепископа К. В 1828 первый президент Греции И. Каподистрия призвал к объединению К. с Грецией. 4 июня 1878 Великобритания и Османская империя подписали тайный договор «об оборонительном союзе», согласно которому на острове были размещены британские войска. Подобно Египту (с 1882), Кипр, формально оставаясь частью Османской империи, управлялся Лондоном.

Британскую администрацию на К. возглавлял верховный комиссар. Была проведена судебно-административная реформа, учреждены Верховный суд (его членами могли быть только подданные Великобритании) и выборные органы местного самоуправления — Законодательный (9 членов избирали христиане, 3 — мусульмане, верховный комиссар — 6) и Исполнительный советы, в 1882 принята конституция. В 1881 население К. составляло 186 173 человек (137 631 греков, 45 438 турок, а 3084 представляли меньшинства, в основном ливанцы-марониты и армяне).

Со вступлением Турции в Первую мировую войну 1914—1918 Великобритания аннексировала К. В 1925 он получил статус королевской колонии. В 1931 на острове вспыхнуло греческое восстание, после чего британские власти приостановили действие конституции и распустили органы местного самоуправления. Только в 1943 были проведены муниципальные выборы, на которых победу одержала основанная коммунистами в 1941 Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ). В послевоенные годы национальное движение греков активизировалось, усилилось противостояние турецкой и греческой общин.

В январе 1950 руководство общины греков-киприотов и Кипрской православной церкви провело плебисцит среди греческого населения острова. 96 % греков-киприотов высказались за объединение К. с Грецией. Великобритания не признала результатов опроса. В 1955 греческие националисты во главе с отставным офицером греческой армии Г. Гривасом образовали Национальную организацию кипрских борцов (ЭОКА), начавшую в апреле 1955 вооруженную борьбу за объединение с Грецией. В ноябре 1955 британские власти объявили на К. чрезвычайное положение, запретив, в частности, деятельность АКЭЛ. В феврале 1959 между Грецией и Турцией (в Цюрихе) и между Великобританией, Турцией и Грецией при участии представителей греческой и турецкой общин К. (в Лондоне) были подписаны соглашения, предусматривавшие предоставление К. независимости и определявшие основы его государственного устройства. В декабре 1959 британские власти отменили чрезвычайное положение. На состоявшихся тогда же президентских выборах победу одержал архиепископ Макариос III . В апреле 1960 смешанная конституционная комиссия выработала проект Конституции Кипра. Греческая и турецкая общины получили равные возможности участия в управлении государством. 6 августа 1960 была провозглашена независимая Республика Кипр. Гарантами ее существования в соответствии с договором 1960 выступали Великобритания, Греция и Турция. В августе 1960 К. установил дипломатические отношения с СССР, в сентябре того же года был принят в ООН. На тот момент население острова составило 573 566 человек. (441 656 греков, 104 942 турка и 26 968 представителей меньшинств).

В 1963 греческая община выступила с инициативой пересмотра Конституции, потребовав большей централизации государства. Турки-киприоты отвергли это предложение. Конституционный кризис перерос в вооруженные столкновения, после чего страны-гаранты разместили на острове свои воинские подразделения. В марте 1964 в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН были сформированы вооруженные силы ООН по поддержанию мира на К. (ВСООНК). Ситуация обострилась в 1967, после прихода к власти в Греции военной хунты «черных полковников», взявших курс на присоединение К. В декабре 1967 турки-киприоты образовали так называемую временную турецкую администрацию и объявили о непризнании законов, принятых правительством К. с конца 1963. В феврале 1968 греки-киприоты провели президентские выборы, на которых победу вновь одержал Макариос III (96 % голосов). Начавшиеся в 1968 переговоры между представителями общин не привели к примирению.

15 июля 1974 при поддержке Греции на К. произошел военный переворот. Президент Макариос III был отстранен от власти. 20 июля 1974, ссылаясь на договор 1960, Турция ввела на К. свои войска (около 35 тыс. человек), которые оккупировали северную часть острова (около 40 % его территории). С мест постоянного проживания были изгнаны 200 тыс. греков. 1 февраля 1975 руководство турецкой общины в одностороннем порядке объявило о создании на контролируемой турецкими войсками территории так называемого Турецкого федеративного государства К. во главе с Р. Денкташем. На К. прибыли около 50 тыс. переселенцев из Турции. По условиям договора, заключенного в 1975 году Грецией и Турцией, К. был разделен на две части демаркационной линией. Между греческой и турецкой территориями создана буферная зона, контролируемая ВСООНК. В 1976 турки-киприоты провели выборы в собственный парламент.

После падения хунты «черных полковников» в Греции и возвращения в декабре 1974 Макариоса III переговоры между греческой и турецкой общинами возобновились. В феврале 1977 Макариос III и Р. Денкташ достигли принципиальной договоренности о создании на Кипре федеративной республики, однако со смертью Макариоса III в августе 1977 переговоры зашли в тупик. Преемник Макариоса III С. Киприану и Денкташ заняли жесткие позиции. 15 ноября 1983 было официально объявлено о создании Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) со столицей в северной части Никосии. ТРСК не была признана ни одним государством мира, за исключением Турции. Совет Безопасности ООН резолюцией от 18 ноября 1983 объявил ее незаконным образованием и потребовал от Турции вывести с К. свои войска.

С начала 1990-х усилились попытки решения кипрского вопроса. Инициативу проявило правительство Республики Кипр, добивавшееся принятия в Европейский союз (ЕС). В 1993 президент Республики Кипр Г. Клиридис вынес на рассмотрение программу создания на К. федеративного государства, в котором обеим общинам планировалось предоставить широкую автономию. Переговоры Клиридиса с Денкташем в 1993—1994 были сорваны из-за разногласий между ведущими турецкими партиями. Возобновившиеся в начале 2000-х переговоры выявили глубокие разногласия сторон. Клиридис предлагал создать федеративное государство, состоящее из двух штатов (кантонов), Денкташ — конфедерацию двух суверенных государств. Сторонам удалось договориться о правилах пересечения демаркационной линии (действуют с 2003). 24 апреля 2004 под эгидой ООН прошел референдум о воссоединении К. на основе предложенного Генеральным секретарем ООН К. Аннаном плана «Основополагающее соглашение по кипрской проблеме», предусматривавшего создание формальной конфедерации двух кипрских штатов (кантонов) при сохранении турецкого военного присутствия на острове. Против объединения Кипра на принципах, предложенных Аннаном, проголосовали 75 % греков-киприотов, 65 % турок-киприотов высказались в его поддержку.

Несмотря на нерешенный спор, 1 мая 2004 Республика Кипр вступила в Европейский союз, в 2008 она вошла в зону евро. 24 февраля 2008 ее президентом был избран представитель АКЭЛ Д. Христофиас, выступивший за скорейшее возобновление диалога с турками-киприотами. Тем не менее, несмотря на символический успех — уничтожение стены, разделявшей Никосию, — прогресса в переговорах добиться не удалось, что стало причиной отказа Христофиаса выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2013.

В 1990-е резко выросла роль К. как финансового центра, который обеспечивал чрезвычайно низкие налоги и высокие по меркам ЕС процентные ставки по вкладам, а также — в связи с действующим на острове английским правом — убедительно гарантировать защиту собственности. Значительная часть средств выводилась на К. из экономики России. В 2012—2013 на К. разразился мощный финансовый кризис; получив масштабную помощь от европейских институтов на жестких условиях, К. потерял положение офшорной зоны внутри ЕС.

Лит.: Kyrres С. Р. History of Cyprus. Nikosia, 1985; Schneider А. Zypern: 8000 Jahre Geschichte: archäologische Schätze, byzantinische Kirchen, gotische Kathedralen. 2. Aufl. Кöln, 1989; Pfeifer Н. G. Zypern: Kultur und Geschichte, Landschaft und Brauchtum auf der Insel der Aphrodite. Мünchen, 1994; Piller U. Zypern, die ungelöste Krise. Pfaffenweiler, 1997; Zypern: der «vergessene» europäische Konflikt / Hrsg. von К. Liebe. Кöln, 2000; Tzermias Р. N. Geschichte der Republik Zypern. 4. Aufl. Тübingen, 2004; Mallinson W. Cyprus: A Modern History. London, 2005.