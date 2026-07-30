КИПР-I

Кипр (греч. Кύπρος, лат. Cyprus, тур. Kibris) — государство в Зап. Азии на одноименном острове в северо-восточной части Средиземного моря.

Площадь — 9251 кв. км. Население — 1 133 803 человек (в том числе 294 906 в турецком Северном Кипре), перепись 2011. Столица — Никосия .

Равнина в центральной части К. — Месаория — плодородна, остров был богат лесом и медью (от названия «К.» происходит лат. cuprum — «медь»). Впервые человек на К. появляется около 8000 до н. э., но не ясно, связаны ли эти находки с неолитическими докерамическими поселениями (Хирокития, около 6000 до н. э.); около 4500 до н. э. появляются памятники керамического неолита. В III тысячелетии до н. э. освоение жителями К. технологий металлообработки стимулировало общественное и технологическое развитие. Около 2400 до н. э. на К. начинается бронзовый век, связанный с прибытием мигрантов из Анатолии (культура Филия). В средний бронзовый век (1900—1600 до н. э.) на К. сооружаются крепости; вероятно, в это время он упоминается в египетских и хеттских текстах как Аласия. В поздний бронзовый век, в 1500 до н. э., фараон Тутмос III обложил К. данью, позже остров перешел под покровительство Хеттского царства. К. вел оживленную торговлю с Ближним Востоком и Эгеидой, на него совершали набеги так называемые «народы моря» , на несомненную связь К. с микенской культурой указывают данные археологии, на острове существовало кипро-минойское письмо, связанное с критским линейным письмом А. На рубеже II—I тысячелетий до н. э. большую часть населения Кипра составляли греки, но сохранялось и сильное ближневосточное влияние. В это время на острове уже существует развитый культ Афродиты. В VIII в. до н. э. на К. появляются финикийские колонии. В это время уже существуют главные города К.: Пафос, Саламин, Солы, Курион, Китры, Китион, Аматус, Идалион, Ледра, Тамассос; ими управляли цари, единого союза города не образовывали. В конце VIII в. до н. э. К. был покорен Ассирией , около 560 до н. э. — египетским фараоном Амасисом II ; вскоре К. перешел под власть Персии (входил в состав 5-й сатрапии). В VIII в. до н. э. на острове распространяется алфавитное письмо.

В 499 до н. э. все города К., кроме Аматуса, присоединились к Ионийскому восстанию, которое на К. возглавил Онесил из Саламина. После его гибели остров вновь оказался под властью персов. Корабли К. сражались против греков в Саламинской битве (480 до н. э.). В 449 до н. э. афиняне под руководством Кимона вторглись на К., но смерть полководца не дала развить успех, и по условиям Каллиева мира остров остался под контролем Персии. Царь Саламина Евагор (411—374 до н. э.) объединил под своей властью почти весь остров и в союзе с Афинами начал Кипрскую войну с Персией (около 390—380 до н. э.), но был побежден, и остров вновь распался на независимые царства. В 350—344 до н. э. остров охватило антиперсидское восстание, окончившееся неудачно. Во время осады Тира (332 до н. э.) флот, присланный кипрскими царями, сражался на стороне Александра Великого . После распада державы Александра контроль над островом был предметом спора между Птолемеями , Селевкидами и Афинами — К. был важен как крупное месторождение меди и центр торговли и кораблестроения. Одержавшие верх в этой борьбе Птолемеи ликвидировали независимость отдельных городов, и остров стал частью Египетской державы , формально управляясь назначаемым Птолемеями царем. Столицей К. стал Пафос, в крупных городах были расквартированы гарнизоны. Период эллинизма был временем экономического и культурного подъема К.

В 58 до н. э. К. стал римской провинцией; Марк Антоний вернул его Клеопатре, но после битвы при Акции он вновь стал римским. Август сделал К. сенатской провинцией; после реформ Диоклетиана остров вошел в Восточный диоцез. В 15 до н. э. и 76 н. э. К. пострадал от больших землетрясений. В 115—116 на острове произошло крупное еврейское антиримское восстание. В 269 остров подвергся краткому вторжению готов . В 333—334 на К. узурпатор Калокер поднял восстание против Константина I , окончившееся провалом. В I в. н. э. на К. проповедовали христианство апостол Павел и Варнава, считающийся его первым архиепископом.

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