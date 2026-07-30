КИПР-I
Кипр (греч. Кύπρος, лат. Cyprus, тур. Kibris) — государство в Зап. Азии на одноименном острове в северо-восточной части Средиземного моря.
Площадь — 9251 кв. км. Население — 1 133 803 человек (в том числе 294 906 в турецком Северном Кипре), перепись 2011. Столица — Никосия.
Равнина в центральной части К. — Месаория — плодородна, остров был богат лесом и медью (от названия «К.» происходит лат. cuprum — «медь»). Впервые человек на К. появляется около 8000 до н. э., но не ясно, связаны ли эти находки с неолитическими докерамическими поселениями (Хирокития, около 6000 до н. э.); около 4500 до н. э. появляются памятники керамического неолита. В III тысячелетии до н. э. освоение жителями К. технологий металлообработки стимулировало общественное и технологическое развитие. Около 2400 до н. э. на К. начинается бронзовый век, связанный с прибытием мигрантов из Анатолии (культура Филия). В средний бронзовый век (1900—1600 до н. э.) на К. сооружаются крепости; вероятно, в это время он упоминается в египетских и хеттских текстах как Аласия. В поздний бронзовый век, в 1500 до н. э., фараон Тутмос III обложил К. данью, позже остров перешел под покровительство Хеттского царства. К. вел оживленную торговлю с Ближним Востоком и Эгеидой, на него совершали набеги так называемые «народы моря», на несомненную связь К. с микенской культурой указывают данные археологии, на острове существовало кипро-минойское письмо, связанное с критским линейным письмом А. На рубеже II—I тысячелетий до н. э. большую часть населения Кипра составляли греки, но сохранялось и сильное ближневосточное влияние. В это время на острове уже существует развитый культ Афродиты. В VIII в. до н. э. на К. появляются финикийские колонии. В это время уже существуют главные города К.: Пафос, Саламин, Солы, Курион, Китры, Китион, Аматус, Идалион, Ледра, Тамассос; ими управляли цари, единого союза города не образовывали. В конце VIII в. до н. э. К. был покорен Ассирией, около 560 до н. э. — египетским фараоном Амасисом II; вскоре К. перешел под власть Персии (входил в состав 5-й сатрапии). В VIII в. до н. э. на острове распространяется алфавитное письмо.
В 499 до н. э. все города К., кроме Аматуса, присоединились к Ионийскому восстанию, которое на К. возглавил Онесил из Саламина. После его гибели остров вновь оказался под властью персов. Корабли К. сражались против греков в Саламинской битве (480 до н. э.). В 449 до н. э. афиняне под руководством Кимона вторглись на К., но смерть полководца не дала развить успех, и по условиям Каллиева мира остров остался под контролем Персии. Царь Саламина Евагор (411—374 до н. э.) объединил под своей властью почти весь остров и в союзе с Афинами начал Кипрскую войну с Персией (около 390—380 до н. э.), но был побежден, и остров вновь распался на независимые царства. В 350—344 до н. э. остров охватило антиперсидское восстание, окончившееся неудачно. Во время осады Тира (332 до н. э.) флот, присланный кипрскими царями, сражался на стороне Александра Великого. После распада державы Александра контроль над островом был предметом спора между Птолемеями, Селевкидами и Афинами — К. был важен как крупное месторождение меди и центр торговли и кораблестроения. Одержавшие верх в этой борьбе Птолемеи ликвидировали независимость отдельных городов, и остров стал частью Египетской державы, формально управляясь назначаемым Птолемеями царем. Столицей К. стал Пафос, в крупных городах были расквартированы гарнизоны. Период эллинизма был временем экономического и культурного подъема К.
В 58 до н. э. К. стал римской провинцией; Марк Антоний вернул его Клеопатре, но после битвы при Акции он вновь стал римским. Август сделал К. сенатской провинцией; после реформ Диоклетиана остров вошел в Восточный диоцез. В 15 до н. э. и 76 н. э. К. пострадал от больших землетрясений. В 115—116 на острове произошло крупное еврейское антиримское восстание. В 269 остров подвергся краткому вторжению готов. В 333—334 на К. узурпатор Калокер поднял восстание против Константина I, окончившееся провалом. В I в. н. э. на К. проповедовали христианство апостол Павел и Варнава, считающийся его первым архиепископом.
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