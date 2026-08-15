КИОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КИОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из ведущих и старейших национальных университетов Японии .

Основан в 1897 году императорским указом как Императорский университет Киото. В течение первых 10 лет его работы были открыты колледжи: науки и технологии (в 1914 году разделился на 2 самостоятельных), права, медицинский, филологический. По уставу 1919 года колледжи были переименованы в факультеты; были открыты: экономический (1919 год), сельскохозяйственный (1923 год) и другие факультеты, исследовательские институты - химический (1926 год), гуманитарных наук (1939 год), туберкулёза (1941 год, с 1967 года - смежных медицинских наук), инженерный (1941 год, с 1971 года - атомной энергии, с 1996 года - передовых энергий) и др. С 1947 года университет стал называться Университет Киото, в 1953 году получил статус высшего учебного заведения.

Среди выпускников и преподавателей Киотского университета - лауреаты Но­бе­лев­ской премии : физики Хидэки Юкава, Синьитиро Томонага, физикохимик Кеньити Фукуи, генетик Судзуми Тонегава, химик-органик Риодзи Нойори; премьер-министры Коноэ Фумимаро, Икэда Хаято.

В составе Киотского университета (2008 год) 10 факультетов, 19 высших школ, колледж медицинской технологии, 13 НИИ (химический, теоретической физики, математический, изучения вирусов, экономический, питания и др.), 21 исследовательский и образовательный центр, геофизическая, вулканологическая, сейсмологическая и астрономическая обсерватории, библиотека (1899 год), музей (1997 год), ботанический сад. Обучаются свыше 20 тысяч студентов.

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