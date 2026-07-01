КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 1997 ГОДА

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 1997 ГОДА - международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления.

Пред­став­ля­ет со­бой до­пол­не­ние к Ра­моч­ной кон­вен­ции ООН 1992 года об изменении климата в связи с парниковым эффектом, которая налагала на промышленно развитые страны обязательство сократить выбросы парниковых газов в период до 2000 года, однако не определяла условия и механизм этого сокращения.

Вопрос о заключении специального протокола к Рамочной конвенции был поднят на 1-й конференции стран-участниц конвенции, состоявшейся в 1995 году в Берлине, после чего начался новый раунд переговоров. Выработанное в ходе переговоров международное соглашение было принято 11.12.1997 года на очередной конференции стран-участниц в г. Киото и получило название Киотский протокол.

Протокол был открыт для подписания 16.03.1998 года. Российская Федерация подписала Киотский протокол 11.03.1999 года. Федеральный закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата» был принят Государственной думой Российской Федерации 22.10.2004 года, подписан президентом Российской Федерации 04.11.2004 года.

Киотский протокол вступил в силу 16.02.2005 года после его ратификации государствами, на долю которых приходится не менее 55% выбросов парниковых газов. Первый период действия протокола начался 01.01.2008 года и завершится 31.12.2012 года. До его окончания должно быть заключено новое соглашение (предположительно в декабре 2009 года на конференции ООН в Копенгагене).

По Киотскому протоколу промышленно развитые страны взяли на себя обязательство уменьшить в 2008-2012 годах выбросы углекислого газа: государства Ев­ро­сою­за - в целом на 8%, Япония и Канада - на 6%, страны Восточной Европы и Прибалтики - в среднем на 8%. Россия и Украина обязались сохранить объёмы среднегодовых выбросов на уровне 1990 года.

Развивающиеся страны, а также КНР и Индия обязательств на себя не взяли. Согласно Киотского протокола, каждой стране также выделена квота на эмиссию углекислого газа. Те страны, которые выбрасывают углекислый газ меньше запланированной квоты, могут продавать излишки другой стране, которая тем самым приобретает право производить углекислый газ больше исходной нормы. К протоколу присоединились свыше 160 стран.

От участия в Киотском протоколе отказались США и Австралия, которые образовали в июле 2005 года альтернативное Азиатско-тихоокеанское партнёрство по экологическому развитию и климату. В него вступил и ряд стран, на которые Киотский протокол пока не накладывает ограничений (Китай, Индия, Южная Корея).

Об эффективности Киотского протокола ведутся споры. Большинство учёных и политиков признают, что он является важным «пилотным проектом» для отработки механизмов глобального регулирования вредных выбросов.

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