КИОТО

КИОТО - город в Японии , административный центр префектуры Киото.

Население 1468 тысяч человек (2008 год). Расположен в центральной части острова Хонсю, на реках Камо и Кацура. Транспортный узел. Через Киото проходят линия «Токайдо-Санъё» (Токио - Фукуока) высокоскоростная железная дорога «Синкансен» (1964 год) и скоростная автострада «Мейсин» (Нагоя - Нисиномия). Метрополитен (с 1981 года).

Первое поселение на месте современного Киото, деревня Удо, основано корейскими ткачами в VII веке. В 792-794 годах по указу японского императора Камму (737-806 годы) на его месте был отстроен г. Хейанкё («столица мира и спокойствия») и провозглашён новой столицей Японии. Город строился по образцу китайской столицы - г. Чаньань (ныне Сиань). В нём процветали традиционные промыслы и ремёсла: производились изделия из ке­ра­ми­ки и фар­фо­ра, ме­чи, музыкальные ин­ст­ру­мен­ты, при­над­леж­но­сти для кал­ли­гра­фии и чай­ной це­ре­мо­нии, ла­ки­ро­ван­ные из­де­лия, тка­ни «ни­сид­зин» и вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ная тра­диционная бу­ма­га «ва­си».

В XII веке город получил название Киото («столичный город») и оставался формальной столицей империи до 1868 года, хотя фактическими столицами с конца XII века были города, в которых располагались правительства сёгунов. Так, в 1192 году ди­на­стия Ми­на­мо­то перенесла столицу из Киото в Камакуру, однако уже в 1333 году, когда к власти пришли сёгуны Асикага, Киото был возвращён столичный статус. С XIII века город был также религиозным центром, в Киото или в непосредственной близости от него строили свои главные храмы различные буд­ди­ст­ские шко­лы.

В XIV-XVI веках он был местом пребывания бакуфу. В средние века в ходе феодальных войн город неоднократно подвергался разрушению (особенно сильно пострадал во время войны Онин в 1467-1477 годы). С 1603 года, оставаясь формальной резиденцией императора, Киото уступил роль административно-политического центра г. Эдо. В 1868 году в Эдо была официально переведена столица Японии, он получил название Токио - «восточная столица», а Киото некоторое время именовался Сайкио - «западная столица». В 1890 году Киото был связан сетью каналов с Осакой.

С 1930-х годов в Киото развивалась крупная промышленность (производство искусственного шёлка, самолётостроение, выпуск стрелкового оружия и боеприпасов). Во время 2-й ми­ро­вой вой­ны США рассматривали Киото как одну из целей ядерного удара, однако по настоянию военного министра Г. Стимсона город был исключён из списка возможных объектов атомной атаки и мало пострадал даже от обычных бомбардировок. Статус города с 1956 года. В декабре 1997 года в Киото был принят Ки­от­ский про­то­кол 1997 года.

Киото - один из красивейших городов Японии, важный центр туризма (свыше 42 миллионов человек, из них около 11 миллионов человек с ночёвкой, 2002 год). В значительной степени сохранил свой исторический облик, в том числе регулярную планировку, также многочисленные городские парки и сады. Среди архитектурных памятников - императорские резиденции: комплекс дворца Дайдайри [794-805 годы, многократно горел, в 1854-1855 годах восстановлена императорская резиденция Дайри (2 главных здания: тронный зал Сисиндэн с церемониальным двором, «малым песчаным садом» и пейзажным садом с искусственным озером с островками; жилые покои Сэйрёдэн)]; ансамбль замка-дворца Нидзё (1569-1603 годы; 5 деревянных зданий XVI-XVII века, в том числе приёмный зал - Сиросёин с настенными росписями школы Кано); загородный дворец Сюгакуин («Храм Учения»; 1-я половина XVII века; 3 чайных домика); ансамбль загородного увеселительного дворца Кацура (около 1620-1658 годов) с тремя прилегающими друг к другу дворцовыми зданиями в окружении пейзажных садов с искусственным прудом, двумя чайными павильонами [в том числе Сёкинтэй («Сосна-лютня»), XVII век] и другими постройками.

В Киото сохранилось около 200 синтоистских святилищ и свыше 1500 буддийских храмов. В список Всемирного наследия включены храмы: Камигамодзиндзя (Камовакейкадзути; основан в VII веке; сохранившееся здание - XI века, реконструировано в 1628 году), Симогамодзиндзя (Камомиоя; с VII века; в храмовый комплекс входят 53 здания; реконструирован в 1863 году), Тодзи [Кёогококудзи («Восточный храм»); с 796 года, перестраивался в XVI-XVII веках; 5-ярусная пагода храма высота 57 м является символом Киото], Киёмидзудера («Храм Чистой воды»; 778 год, перестроен в 1633 году; 3-ярусная пагода), Энрякудзи (788 год), Ниннадзи (888 год; ворота Ниёмон), Козандзи (1206 год), Сайходзи (Кокедера; «Храм Мхов», построен в 1339 году; «Сад Мхов», создан Мусо Кокуси в середине XIV века), Тенрюдзи (основан в 1339 году; прогулочный сад создан Мусо Сосэки в XIV веке и сохранил свой облик по сей день), Кинкакудзи [«Золотой храм», построен в 1398 году как дворец сёгуна; с 1408 года монастырь, с пейзажным садом и «Золотым павильоном» (Кинкаку; восстановлен в 1955 году после пожара)], Гинкакудзи [«Серебряный храм»; построен в 1489 году как загородный дворец (позднее - монастырь) с прудом, «Серебряным павильоном» (Гинкаку) и чайным павильоном Тогудо (1422-1502 годы)], Рёандзи (основан во 2-й половине XV века; так называемый философский сад - слой белой гальки вокруг 15 камней; создан Соами в 1473 году), Хонгандзи (XIV век, реставрирован в 1591 году); синтоистское святилище Удзигамидзиндзя (конец XI века), замок-дворец Нидзёдзё (построен в 1603 году как резиденция Токугавы Иэясу; в комплекс входят 5 деревянных зданий XVI-XVII века).

Среди других памятников: храмы Корюдзи («Храм света»; с 622 года; ансамбль построек XII-XIII века), Тофукудзи («Храм Восточного ветра»; основан в 1236 году, главные ворота - конец XIV - начало XV века), Дайтокудзи (с 1-й трети XIV века; архитектурно-парковый комплекс, в ограде которого - главный храмовый ансамбль XVI-XVII века и 21 малый монастырь), Сандзюсангэндо («Зал тридцати трёх пролётов»; с середины XII века), Нисихонгандзи (основан в 1-й половине XIII века; постройки XVI-XVII века) и многие др.

Дворцы и храмы Киото хранят многочисленные сокровища японского искусства разных эпох. Среди современных построек Киото - городской культурный центр «Киото Кайкан» (1950-е годы, архитектор Маёкава Кунио), Международный конференц-центр (1966 год - начало 1970-х годов, архитектор Отани Сатио и др.). Свыше 2 тысяч памятников Киото имеют статус национального сокровища или ценного достояния культуры.

Широко представлены традиционные промыслы - изготовление шёлковых тканей «нисидзин», кимоно, керамики «кёяки» (с VIII века), лаковых («кё-сикки») и фарфоровых изделий, вееров, кукол «кёнингё», украшений, шкатулок для буддийских культовых принадлежностей «буцудан», а также ручная роспись тканей «тэгаки-юдзэн» (с конца XVII века), вышивка и др.

В юго-восточном пригороде Дайго - два примыкающих друг к другу монастыря: Дайгодзи (основан в 874 году; постройки X века; пагода храма - древнейшее деревянное сооружение в Киото) и Самбоин («Храм трёх сокровищ»; основан в 1115 году; главное здание - 1598 год). Близ Киото, в Удзи, - буддийский монастырь Бёдоин (основан около 1000 года как дворец, с 1052 года монастырь; главное здание - «Зал Феникса»); все включены в список Всемирного наследия.

Иллюстрация:

Кио­то. «Зо­ло­той па­виль­он» (Кин­ка­ку) «Зо­ло­то­го хра­ма» (Кин­ка­куд­зи). Нач. 15 в. (вос­ста­нов­лен в 1955 пос­ле по­жа­ра 1950). Фото Е. А. Подольского. Архив БРЭ.

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