КИНТАНА РОО АНДРЕС ЭЛИХИО

Кинтана Роо (исп. Quintana Roo), Андрес Элихио (30.11.1787, Мерида — 15.04.1851, Мехико) — известный мексиканский политический деятель, адвокат, поэт, журналист, участник Войны за независимость.

Закончил семинарию Св. Ильдефонса в Мериде и продолжил обучение в Университете в Мехико. Получил звание бакалавра искусств, а позже и адвоката. Во время Войны за независимость был участником конгресса в Чильпансинго, который открылся 14 сентября 1813. Входил в умеренное крыло конгресса, которое возглавлял известный либерал Игнасио Лопес Район. К. Р. написал Регламент конгресса и подписал Декларацию о независимости Мексики. Принимал активное участие в написании первой конституции Мексики, получившей название Апацинганской, а также подписал этот документ. После завоевания независимости возглавил газету «Эль Федералиста» (El Federalista). Был министром Верховного Суда. Скончался в Мехико 15 апреля 1851.

Лит.: Война за независимость Латинской Америки. М., 2011; Селиванова И. В. Начало освободительного процесса в Мексике. Чильпансингский конгресс и Апацинганская конституция // Латиноамериканский исторический альманах. М., 2012. № 12. С. 27—57; Bustamante C. M. La Constitución de Apatzingán. Testimonio de un legislador. México, 2014. P. 272; Chávarri J. N. Historia de la guerra de independencia. México, 1961; Macías A. Los autores de la Constitución de Apatzingan // Historia mexicana. Vol. XX. 1980. № 4. Р. 510—522; Rubio Mane J. I.Andrés Quintana Roo, ilustre insurgente yucateco (1787—1851). México, 1987.