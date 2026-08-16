КИНТАНА МАНУЭЛЬ ХОСЕ

КИНТАНА МАНУЭЛЬ ХОСЕ - испанский общественный деятель, писатель.

Изучал право в университете Саламанки, работал адвокатом в Мадриде. Принимал участие в Испанской революции 1808-1814 годах (смотрите Испанские революции XIX века), секретарь Центральной хунты и один из авторов её декретов и постановлений. В 1814-1820 годах находился в заключении. Во время Испанской революции 1820-1823 годов депутат кортесов, примыкал к партии модерадос («умеренных»).

В 1823 году выслан в город Бадахос. В 1828 году вернулся в Мадрид, занимался литературной деятельностью. В период Испанской революции 1834-1843 годов генеральный директор народного образования. В 1840 году назначен наставником Иза­бел­лы II. В 1854 году по­лу­чил ти­тул гран­да.

Литературную деятельность начал в русле сентименталистской поэзии, однако позднее обратился к клас­си­циз­му . Автор стихотворного трактата «Правила драмы» («Las reglas del drama», 1791 год), в котором отстаивал принципы классицистической по­эти­ки . В трагедии «Пелайо» («Pelayo», 1790 год) выступал в защиту свободы и независимости Испании.

В многочисленных одах, поэме «Пантеон Эскориала» («El Pantheon del Escorial», 1808 год) и в прозаических «Жизнеописаниях великих испанцев» («Vidas de españoles сélebres», vol. 1-3, 1807-1833) просветительские идеи сочетаются с идеями тираноборчества и свободолюбия. За свою литературную деятельность в 1855 году на заседании кортесов увенчан Изабеллой II лавровым венком.

Сочинения:

Obras inéditas. Madrid, 1872

Obras com­pletas. Madrid, 1897–1898. Vol. 1–3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)