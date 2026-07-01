КИНСКИЙ ГЕОРГ
КИНСКИЙ ГЕОРГ - немецкий музыковед.
Музыку изучал самостоятельно. Работал в музыкальном отделе Королевской библиотеки в Берлине. В 1909-1927 годах хранитель музыкально-исторического музея Хейера в Кёльне (до его закрытия), составил богато иллюстрированный каталог фондов музея (музыкальных инструментов и автографов), являющийся классическим образцом работ этого рода. Организовывал концерты музыки для исторических инструментов, предварял их популярными лекциями, в 1921-1932 годах преподавал историю музыки в Кёльнском университете. В годы нацистской диктатуры отстранён от должности; в 1944 году его дом, личная библиотека и частная коллекция конфискованы. С 1945 года жил в Берлине.
Кинский - один из крупнейших исследователей в области музыкальной иконографии, инструментоведения, музыкальной текстологии, библиографии и нотографии. Наиболее известен капитальный труд Кинского - «Тематически-библиографический указатель всех законченных сочинений Бетховена» (1955 год, завершён Х. Хальмом). Опубликовал ряд неизданных произведений Л. ван Бетховена и Н. Паганини (совместно с Ф. Ротшильдом).
Сочинения:
Musikhistorisches Museum von W. Heyer in Köln. Katalog. Köln, 1910–1916. Bd 1–2, 4
Geschichte der Musik in Bildern. Lpz., 1929 (Hrsg.)
Erstlingsdrucke der deutschen Tonmeister der Klassik und Romantik. W., 1934
Die Originalausgaben der Werke J. S. Bachs. W., 1937
Eine frühe Partitur-Ausgabe von Symphonien Haydns, Mozarts und Beethovens // Acta musicologica. 1941. Bd 13
Manuskripte, Briefe, Dokumente von Scarlatti bis Stravinsky. Stuttg., 1953
Das Werk Beethovens. Thematisch-bibliographisches Verzeichnis... M ̈unch., 1955 (mit H. Halm).