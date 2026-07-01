КИНСКИЙ ГЕОРГ

КИНСКИЙ ГЕОРГ - немецкий музыковед .

Музыку изучал самостоятельно. Работал в музыкальном отделе Королевской библиотеки в Берлине. В 1909-1927 годах хранитель музыкально-исторического музея Хейера в Кёльне (до его закрытия), составил богато иллюстрированный каталог фондов музея (музыкальных инструментов и автографов), являющийся классическим образцом работ этого рода. Организовывал концерты музыки для исторических инструментов, предварял их популярными лекциями, в 1921-1932 годах преподавал историю музыки в Кёльн­ском университете. В го­ды на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры от­стра­нён от долж­но­сти; в 1944 году его дом, лич­ная биб­лио­те­ка и ча­ст­ная кол­лек­ция кон­фи­ско­ва­ны. С 1945 года жил в Бер­ли­не.

Кинский - один из круп­ней­ших ис­сле­до­ва­те­лей в об­лас­ти музыкальной ико­но­гра­фии, ин­ст­ру­мен­то­ве­де­ния , музыкальной тек­сто­ло­гии, биб­лио­гра­фии и но­то­гра­фии . Наи­бо­лее из­вес­тен ка­пи­таль­ный труд Кинского - «Те­ма­ти­че­ски-биб­лио­гра­фи­че­ский ука­за­тель всех за­кон­чен­ных со­чи­не­ний Бет­хо­ве­на» (1955 год, за­вер­шён Х. Халь­мом). Опуб­ли­ко­вал ряд не­из­дан­ных про­из­ве­де­ний Л. ван Бет­хо­ве­на и Н. Па­га­ни­ни (совместно с Ф. Рот­шиль­дом).

Сочинения:

Musikhistorisches Museum von W. Heyer in Köln. Katalog. Köln, 1910–1916. Bd 1–2, 4

Ge­schichte der Musik in Bildern. Lpz., 1929 (Hrsg.)

Erstlingsdrucke der deutschen Ton­meis­ter der Klassik und Romantik. W., 1934

Die Originalausgaben der Werke J. S. Bachs. W., 1937

Eine frühe Partitur-Ausgabe von Sym­pho­nien Haydns, Mozarts und Beetho­vens // Acta musicologica. 1941. Bd 13

Manuskripte, Brie­fe, Dokumente von Scarlatti bis Stravin­sky. Stuttg., 1953

Das Werk Beethovens. The­ma­tisch-bibliographisches Verzeichnis... M ̈unch., 1955 (mit H. Halm).

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