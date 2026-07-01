КИНШАСА

КИНШАСА - сто­ли­ца Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Кон­го.

Население 9,2 миллионов человек (2008 год; 400 тысяч человек в 1960 году, 5,3 миллионов человек в 2003 году; крупнейший город страны). Расположена на левом берегу реки Конго. Крупный транспортный узел. Речной порт (конечный пункт судоходства по реке Конго от расположенного выше по течению города Кисангани); соединён с морским портом Матади автомобильной и железной дорогами, продуктопроводом; паромное сообщение с Браззавилем (Республика Конго). Международный аэропорт Нджили.

Основан Г. М. Стэнли в 1881 году как военный пост на месте небольших поселений, одно из которых именовалось Киншаса, и назван им Леопольдвилем в честь бельгийского короля Леопольда II. С 1926 года административный центр колонии Бельгийское Конго, с 1960 года столица независимой Республики Конго, с 1964 года Демократической Республики Конго (в 1971-1997 годах Республики Заир). Современное название с 1966 года.

Город вытянут вдоль реки; по характеру планировки делится на три основных части. Кинтамбо - старая часть Киншасы, где сохранились особняки первых европейских поселенцев; часовня (1891 год). Административный центр - район Гомбе с веерной планировкой; среди построек - эк­лек­тич­ный по стилю собор Святой Анны (1914 год), комплекс зданий госпиталя (1924 год), медицинский институт (1937 год), почтамт (1956 год); общественные здания и учебные заведения (колледж, 1940 год; атеней, 1947 год). Ндоло - промышленный район с регулярной сетью улиц.

Киншаса - крупный центр науки и образования. Среди научных учреждений - Институт тропической медицины (1899 год), Национальный институт агрономических исследований (1933 год), отделения Географического института (1949 год) и Центра гуманитарных исследований (1985 год), Центр геологических исследований и горного дела. Университет Киншасы (1954 год) с центром ядерных исследований, историко-этнографическим музеем, центральной библиотекой; институты: художественный, педагогический, информации и коммуникации, строительный и др.; ряд негосударственных вузов, в том числе Американский (Франко-Американский) университет, Протестантский университет и др. Национальная академия изящных искусств (АХ, 1943 год) с институтами архитектуры и пластических искусств (художественная школа). Национальная библиотека (1932 год). Национальный музей.

Театры: Национальный, «Марабу», «Там-Там»; танцевальные труппы «Кабако», «Ботембе» и др. Международные театральные фестивали «Конголезские театральные дни», «Перекрёсток». Зоопарк. Стадион «Стад де Мартир» (80 тысяч мест), где проводят матчи футбольные клубы «Вита» - 10-кратный чемпион страны в 1970-2003 годах, обладатель (1973 год) и финалист (1981 год) Кубка африканских чемпионов и «Мотема Пембе» - 11-кратный чемпион страны в 1963-2005 годах, обладатель африканского Кубка кубков (1994 год).

Иллюстрация:

Кин­ша­са. Вид го­ро­да. Архив БРЭ.

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