КИНОСКЕФАЛЫ

Киноскефалы (греч. Κυνὸς Κεφαλαί — «Собачьи головы») — гряда холмов в Фессалии недалеко от Скотуссы.

В 364 до н. э. при К. произошла битва между войсками Беотийского союза и ферского тирана Александра; беотийцы были разгромлены, их командующий Пелопид погиб. В 197 до н. э. в ходе 2-й Македонской войны римляне и их союзники под командованием Тита Квинкция Фламинина разгромили при К. македонского царя Филиппа V.

Лит.: Hammond N. G. L. The Campaign and the Battle of Cynoscephalae in 197 BC // The Journal of Hellenic Studies. 1988. 108. P. 60—82.