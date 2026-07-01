КИНО Филипп

Французский поэт, драматург и либреттист.

Чл. Франц. ака­де­мии (1670). Сын бу­лоч­ни­ка. Вос­пи­ты­вал­ся по­этом Т. Л’Эрмитом. Де­бю­ти­ро­вал тра­ги­ко­ме­ди­ей «Со­пер­ни­цы» («Ri­vales», 1653). Твор­че­ст­во К. от­ра­зи­ло влия­ние клас­си­циз­ма и пре­ци­оз­но­сти: тра­ге­дии «Смерть Ки­ра» («Mort de Cy­rus», 1659), «Ас­т­рат» («Astrate», 1665) и др.; ко­ме­дии «Влюб­лён­ный при­зрак» («Le Fantôme amoureux», 1659), «Мать- ко­кет­ка» («Mère coquette», 1665) и др. В 1668–87 со­труд­ни­чал с Ж. Б. Люл­ли, написал либ­рет­то его опер «Празд­не­ст­ва Аму­ра и Вак­ха» («Fêtes de l’Amour et de Bacchus», 1672), «Кадм и Гер­мио­на» («Cadmus et Hermione», 1673), «Те­зей» («Thésée», 1675), «Ро­ланд» («Ro­land», 1685), «Ар­ми­да» («Armide», 1686), а так­же ба­ле­тов «Три­умф Аму­ра» («Triomphe de l’Amo­ur», 1681), «Храм ми­ра» («Temple de la paix», 1685) и др. Спо­соб­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию муз. тра­ге­дии как од­но­го из осн. жан­ров нац. опе­ры. Сю­же­ты опер­ных тек­стов чер­пал в «Ме­та­мор­фо­зах» Ови­дия, тра­ге­ди­ях Ев­ри­пи­да, по­эмах «Ос­во­бо­ж­дён­ный Ие­ру­са­лим» Т. Тас­со и «Не­ис­то­вый Ор­ландо» Л. Арио­сто. В 1687 ото­шёл от те­ат­ра и свет­ской жиз­ни, об­ра­тил­ся к ре­ли­гии; в кон­це жиз­ни со­чи­нял по­эму «По­бе­ж­дён­ная ересь» («Hé­résie détru­ite», не за­кон­че­на). Н. Буа­ло вы­смеи­вал по­этич. стиль К. за оби­лие «об­щих мест», не­прав­до­по­до­бие рас­ска­зан­ных ис­то­рий и сла­ща­вый стиль. Экс­прес­сия и эф­фект­ная те­ат­раль­ность либ­рет­то К. при­вле­ка­ли вни­ма­ние мн. ком­по­зи­то­ров 18 – нач. 19 вв. (И. К. Ба­ха, К. В. Глю­ка, Ф. Ж. Гос­се­ка, Дж. Паи­зи­ел­ло, Н. Пич­чин­ни, Ф. А. Фи­ли­до­ра и др.).