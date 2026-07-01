КИНО Филипп
Французский поэт, драматург и либреттист.
Чл. Франц. академии (1670). Сын булочника. Воспитывался поэтом Т. Л’Эрмитом. Дебютировал трагикомедией «Соперницы» («Rivales», 1653). Творчество К. отразило влияние классицизма и прециозности: трагедии «Смерть Кира» («Mort de Cyrus», 1659), «Астрат» («Astrate», 1665) и др.; комедии «Влюблённый призрак» («Le Fantôme amoureux», 1659), «Мать- кокетка» («Mère coquette», 1665) и др. В 1668–87 сотрудничал с Ж. Б. Люлли, написал либретто его опер «Празднества Амура и Вакха» («Fêtes de l’Amour et de Bacchus», 1672), «Кадм и Гермиона» («Cadmus et Hermione», 1673), «Тезей» («Thésée», 1675), «Роланд» («Roland», 1685), «Армида» («Armide», 1686), а также балетов «Триумф Амура» («Triomphe de l’Amour», 1681), «Храм мира» («Temple de la paix», 1685) и др. Способствовал формированию муз. трагедии как одного из осн. жанров нац. оперы. Сюжеты оперных текстов черпал в «Метаморфозах» Овидия, трагедиях Еврипида, поэмах «Освобождённый Иерусалим» Т. Тассо и «Неистовый Орландо» Л. Ариосто. В 1687 отошёл от театра и светской жизни, обратился к религии; в конце жизни сочинял поэму «Побеждённая ересь» («Hérésie détruite», не закончена). Н. Буало высмеивал поэтич. стиль К. за обилие «общих мест», неправдоподобие рассказанных историй и слащавый стиль. Экспрессия и эффектная театральность либретто К. привлекали внимание мн. композиторов 18 – нач. 19 вв. (И. К. Баха, К. В. Глюка, Ф. Ж. Госсека, Дж. Паизиелло, Н. Пиччинни, Ф. А. Филидора и др.).