КИНО ЦУРАЮКИ
КИНО ЦУРАЮКИ - японский поэт.
Родился в аристократической семье. Получил традиц. образование: обучался кит. словесности и истории. Служил при дворе. Его первые танка записаны в своде песен, сложенных на придворном поэтическом турнире в 892 году, а также на ширмах, поднесённых члену императорской семьи. В 905 году был назначен одним из составителей придворной поэтической антологии «Кокинвакасю» («Собрание старых и новых пятистиший»), написал предисловие к ней. Пятистишия Кино Цураюки вошли в сборник «Собрание стихов Цураюки» («Цураюкисю»).
Всего в антологиях содержится 450 его стихотворений. Кино Цураюки ввёл принцип записи пятистиший с помощью слоговой азбуки хирагана, а не иероглифики, утвердив приоритет «японской песни» перед стихами на китайском языке. Автор первой японской лирической повести в форме дневника - «Путевые записки из Тоса» («Тоса-никки», 935-937 годы?, русский перевод 1935 год), написанной от лица женщины; составитель антологии «Новоизбранное собрание пятистиший» («Синсэн вакасю»). Кино Цураюки включён авторами средневековых трактатов в число 36 лучших творцов в жанре танка.
Сочинения:
Поэтическая антология «Кокинсю». М., 2005.