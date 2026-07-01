КИНО ЦУРАЮКИ

КИНО ЦУРАЮКИ - японский поэт.

Ро­дил­ся в ари­сто­кра­тической се­мье. По­лу­чил тра­диц. об­ра­зо­ва­ние: обу­чал­ся кит. сло­вес­но­сти и ис­то­рии. Слу­жил при дво­ре. Его пер­вые тан­ка за­пи­са­ны в сво­де пе­сен, сло­жен­ных на при­двор­ном по­этическом тур­ни­ре в 892 году, а так­же на шир­мах, под­не­сён­ных чле­ну императорской се­мьи. В 905 году был на­зна­чен од­ним из со­ста­ви­те­лей при­двор­ной по­этической ан­то­ло­гии « Ко­кин­ва­ка­сю » («Собрание старых и новых пятистиший»), написал предисловие к ней. Пятистишия Кино Цураюки вошли в сборник «Собрание стихов Цураюки» («Цураюкисю»).

Всего в антологиях содержится 450 его стихотворений. Кино Цураюки ввёл принцип записи пятистиший с помощью слоговой азбуки хирагана, а не иероглифики, утвердив приоритет «японской песни» перед стихами на китайском языке. Автор первой японской лирической повести в форме дневника - «Путевые записки из Тоса» («Тоса-никки», 935-937 годы?, русский перевод 1935 год), написанной от лица женщины; составитель антологии «Новоизбранное собрание пятистиший» («Синсэн вакасю»). Кино Цураюки включён авторами средневековых трактатов в число 36 лучших творцов в жанре танка.

Сочинения:

По­эти­че­ская ан­то­ло­гия «Ко­кин­сю». М., 2005.

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