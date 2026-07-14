КИННОК НИЛ ГОРДОН

Киннок (англ. Kinnock), Нил Гордон, барон (род. 28.03.1942, Тредегар, Уэльс) — британский политический деятель, лидер Лейбористской партии Великобритании в 1983—1992.

Родился в семье шахтера. Закончил Университетский колледж в Кардиффе. В 1966—1970 преподавал в Рабочей учебной ассоциации. В 1970 впервые был избран в парламент от Лейбористской партии. Выступал на стороне шахтеров во время стачки 1972, поддерживал кампанию за выход Великобритании из ЕЭС в начале 1970-х. В 1974—1975 парламентский секретарь министра по вопросам занятости М. Фута. В 1976 активно поддержал кандидатуру Фута в борьбе за лидерство в партии. В ходе референдума 1979 выступал против деволюции в Уэльсе.

После тяжелейшего поражения лейбористской партии на выборах 1983 стал ее лидером, главной задачей считал эволюцию партии в сторону политического центра, чтобы привлечь широкого избирателя. В 1985—1986 добился исключения из партии представителей радикальной троцкистской группы «Милитант», проводил работу по обновлению имиджа партии — в 1986 вместо красного флага была одобрена новая партийная эмблема — красная роза.

Несмотря на усилия, партия потерпела поражение на выборах 1987, после чего К. взялся за программную модернизацию партии. На рубеже 1980—1990-х лейбористы обнародовали несколько документов, в которых отказалась от лозунгов одностороннего ядерного разоружения, широкой национализации, отмены антипрофсоюзного законодательства М. Тэтчер. В 1992 лейбористы, несмотря на благоприятные прогнозы, вновь проиграли парламентские выборы консерваторам. К. был вынужден оставить пост лидера партии. После отставки К. работал в Европейской комиссии, в 1995—1999 занимал пост европейского комиссара по транспорту, в 1999—2004 — европейского комиссара по административной реформе. В 2005 принял титул барона К.

Соч.: Making Our Way: Investing in Britain’s Future. Oxford, 1986; Thorns and Roses: Speeches, 1983—1991. London, 1992.

Лит.: Heffernan R., Marqusee M. Defeat from the Jaws of Victory. Inside Kinnock’s Labour Party. London–New York, 1992; Leapman M. Kinnock. London, 1987.