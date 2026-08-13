КИННАНА

КИННАНА (др.-греч. Κυννάνη) - дочь Филиппа II Македонского и Аудаты-Эвридики, дочери иллирийского царя Бардила, сводная сестра Александра Великого .

Киннана имела воинственный нрав; есть свидетельство, что она сопровождала своего отца в походе в Иллирию (середина 340-х гг. до н.э.) и даже участвовала в сражении, в котором отличилась. Киннана была выдана замуж за Аминту, сына Пердикки III и племянника Филиппа II, которому родила дочь Адею (Эвридику). Вскоре после вступления на престол Александра (осень 336 г.) Аминта был убит, и в 335 г. до н.э. македонский царь предложил овдовевшую Киннану в жены Лангару, царю агриан, своему союзнику. Однако брак этот не состоялся из-за внезапной смерти Лангара от болезни. В последующие годы царствования Александра Киннана жила в Македонии, воспитывая свою дочь, причем особое внимание она уделяла обучению ее военному делу. Когда Александр умер (323 г. до н.э.), Киннана отправилась с дочерью в Азию, намереваясь ее выдать замуж за Филиппа III Арридея , одного из новых царей. Ее, с большим трудом добравшуюся до Малой Азии (322 г. до н.э.), неподалеку от Эфеса встретил Алкета, брат регента Пердикки. Поскольку Киннана отказалась повиноваться, Алкета ее убил, а Адею-Эвридику отправил к Пердикке. Последний вскоре выдал ее замуж, как того и хотела ее мать, за Филиппа III Арридея. Позже, при македонском правителе Кассандре, останки Киннаны были перезахоронены в городе Эгах в Македонии, вблизи с гробницей ее дочери и зятя.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XIX;

Арриан. Поход Александра, Кн. I; Арриан. История после Александра;

Полиэн. Стратегемы, Кн. VIII;

Афиней. Пир мудрецов, Кн. IV, XIII.