КИНМЭН (КИНМАН) СЕТ

Ранние годы и начало карьеры

Сет Кинмэн (Кинман) родился 29 сентября 1815 г. в Юнионтауне. Отец – Джеймс Кинмэн, владелец парома, слесарь-ремонтник, трактирщик; мать – Элинор Бауэр Кинмэн.

Обучался грамоте в Пенсильвании. В 1830 г. семья К. перебралась в округ Тазуэлл в Иллинойсе. К. трудился на мельнице отца, занимался распилкой лесоматериалов и обмолотом зерна. После кончины отца в 1839 г. К. продал мельницу и занялся сельским хозяйством.

Известно, что к концу 1840-х гг. К. был управляющим гостиницей «Орел» в г. Пикин.

Охотник и предприимчивый человек

По утверждению К., он оказался в Калифорнии в 1849 г. Занимался золотодобычей в партии П. Рединга на р. Тринити, после чего возвратился в Иллинойс. В 1852 г. К. отбыл в Калифорнию и занимался изучением района залива Гумбольдт, где велась активная золотодобыча.

Зимой 1852 г. К. находился в салоне С. Шоу. На следующий год устроился охотником в войска, занимался их снабжением в Форт-Гумбольдте. Здесь он познакомился с У. Грантом и Дж. Круком.

Историки сходятся на том, что в 1849 – 1854 гг. К. совершил переход через Великие равнины, Скалистые горы и Сьерра-Неваду пять раз пешком.

В октябре 1858 г. К. приобрел 80 акров под ферму к югу от Форт-Гумбольдта, став первым покупателем, сделку с которым утвердил Конгресс США в этих землях.

Известность получил как охотник на гризли. Занимался изготовлением мебели, его товары пользовались большой популярностью.

Сложно складывались отношения К. с местными индейцами. Одни утверждают, что он стрелял в любого попавшегося на пути индейца, другие – что он использовал их для охоты на медведя либо в качестве носильщика, либо в роли приманки. К. коллекционировал «индейские экспонаты», среди которых были и скальпы.

В 1864 г. записался разведчиком к добровольцам капитана У. Халла, которые занимались борьбой с индейцами.

Шоумен

В 1857 г. К. доставил кресло президенту Дж. Бьюкенену. Любил быть на людях, выставляя свою деятельность как шоу. Летом 1861 г. на выставках в Юрике и Сан-Франциско К. демонстрировал кресло из вапити с гризли, скрипки, скальпы. Совершил тур по лагерям золотодобытчиков близ Сан-Франциско. Свои экспонаты К. демонстрировал в открытом им передвижном «музее раритетов».

Выставлял стулья собственного изготовления в Пенсильвании, Иллинойсе, Филадельфии. В 1885 г. открыл музей в Лос-Анджелесе.

На протяжении своей жизни изготавливал и дарил кресла американским президентам, губернаторам.

Семья

Супруга – Анна-Мария Шарплесс. Дети: Джеймс, Кэрлин, Остин, Эллен, Родерик.