КИНИКИ

Киники (греч. οἱ κυνικοί, лат. cynici) — философская школа Древней Греции.

Ее основателями считаются ученик Сократа Антисфен (ок. 435 — ок. 370 до н. э.) или, по другой версии, ученик Антисфена Диоген Синопский (ок. 412 — 323 до н. э.). Название происходит от афинского гимнасия Киносарг, где преподавал Антисфен, или от слова κύων («собака»), поскольку Антисфен проповедовал жизнь «в согласии с природой», похожую на жизнь животных, и сам получил прозвище «истинный пес» (ἁπλοκύων), а на могиле Диогена был установлен памятник со скульптурой собаки. К. отвергали общепринятую систему ценностей и создали парадоксальное учение, согласно которому лучшим объявлялось все то, что в традиционном обществе считалось унизительным и постыдным: бедность, бездомность, одиночество, отсутствие социальных связей, отказ от патриотизма (они называли себя гражданами мира, космополитами). К. также критиковали разработанные философские понятия как вредные фантазии, усложняющие их понимание жизни как простое следование собственной природе. По мнению К., мудрый человек должен руководствоваться не человеческими установлениями, а законами добродетели, нормой же добродетельной жизни К. считали природное, первоначальное состояние человеческого бытия. Учение К. возникло в условиях кризиса античного полиса, когда явно обозначился раскол гражданского коллектива и личные интересы стали преобладать над общественными; в этот период люди, исторгнутые из полисного гражданского сообщества (а Антисфен был незаконнорожденным) или чуждые ему по взглядам создали собственную философию, согласно которой индивидуум мог добиться духовной свободы, опираясь лишь на самого себя. Кинизм явился вдохновителем философии стоицизма, который сгладил кинические парадоксы, но сохранил перевес этики над другими разделами философии. Образ жизни К. повлиял на складывание идеологии христианского аскетизма. Учение К. просуществовало до IV в. н. э.

Лит.: Антология кинизма. М., 1984; Нахов И. М. Философия киников. М., 1982; Dudley D. R. A History of Cynicism from Diogenes to the Sixth Century. London, 1937; The Cynics: the Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy. Berkeley, 1996.