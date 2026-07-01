КИНГСТОН-АПОН-ХАЛЛ

КИНГСТОН-АПОН-ХАЛЛ - го­род в восточной час­ти Ве­ли­ко­бри­та­нии , в Анг­лии; име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния (с 1996 года).

Население 260,9 тысяч человек (2008 год). Расположен на северном берегу эстуария реки Хамбер, в месте впадения в него реки Халл. Прямое железнодорожное сообщение с Лондоном. Автомагистралью связан с Ливерпулем, Манчестером, Лидсом и другими крупными городами в центре и на севере страны; автомобильным мостом через реку Хамбер (1981 год; проект Г. Робертса и Б. Харви; длина 2200 м, центральный пролёт длиной 1410 м) - с городами юга Англии. Крупный морской порт (грузооборот 13,4 миллионов тонн, 2005 год). Регулярное паромное сообщение с Роттердамом (Нидерланды) и Зебрюгге (Бельгия); ежегодный пассажирооборот свыше 1 миллиона человек. Международные аэропорты - Хамберсайд (в 32 км от города) и Робин Гуд (в 77 км). Подвержен наводнениям (значительная часть городской территории расположена ниже уровня моря); в месте слияния Халла и Хамбера установлено специальные противоприливное заграждение, однако в июне 2007 года было затоплено около 20% жилых зданий.

Основан в конце XII века монахами аббатства Mo под названием Уайк-апон-Халл (Wyke upon Hull). В 1293 году куплен у аббатства английским королём Эду­ар­дом I , который использовал его в качестве опорного пункта для ведения войны в Шотландии. В 1299 году королевским указом переименован в Кингстон-апон-Халл. Быстро развивался благодаря торговле шерстью и вином с Францией и Ганзой. Во время Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века поддерживал парламент, осаждался королевскими войсками. В 1897 году получил статус города. К началу XX века Кингстон-апон-Халл - крупный центр морской торговли, один из крупнейших рыболовных портов мира

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны сильно пострадал от налётов германской авиации (было повреждено или разрушено 92% всех зданий). Большая часть центра города после войны была отстроена фактически заново. После так называемой англо-исландской рыбной войны 1975-1976 годов из-за введения ограничений на рыбный промысел испытывал экономические трудности.

В сред­ние ве­ка за­кла­ды­ва­лась ос­но­ва ре­гу­ляр­ной за­строй­ки го­ро­да. Со­хра­ни­лись го­ти­че­ская церковь Святой Троицы (строилась с 1300 года), крепость-цитадель (1514 год), городская грамматическая школа (1583 год). Монумент Уильяму III на рыночной площади (П. Шимейкерс, 1734 год). С конца 1980-х годов велись интенсивные работы по перепланировке ряда городских районов, строительству новых торговых и развлекательных центров, офисных зданий и др. (в том числе в районе набережной). Крупнейшие проекты начала XXI века - строительство торговых центров «St. Stephen’s» (открыт в 2007) и «Quay West».

Университет Халла (1927 год, современный статус с 1954 года), в его составе - Медицинский колледж Халла-Йорка (2003 год); филиал Университета Линкольна (создан на базе Университета Хамберсайда в Йорке). Музеи: исторический (1906 год), транспорта (1925 год), морской (1975 год); городской музей и художественная галерея (1927 год); дом английского филантропа У. Уилберфорса (музей с 2007 года).

Три крупных театра, в том числе «Hull New Theatre» (1939 год), «Hull Truck Theatre» (1971 год) и «Northern Theatre Company» (1975 год). Океанариум «The Deep», один из крупнейших в мире и крупнейший подземный океанариум Европы (2002 год; свыше 3,5 тысяч рыб). Ежегодно проходит ярмарка «Hull Fair» (с 1293 года, в октябре; по числу участников одна из крупнейших в Европе). Проводятся литературный, морской фестивали; в 2007 году впервые проведены фестиваль рок-музыки «Hull Metalfest» и фестиваль комедии.

В городской экономике доминирует сфера услуг (около 70% занятых и 60-65% ВРП; середина 2000-х годов), где выделяются торговля (крупные торговые центры, в том числе «Prospect Centre», «Prince’s Quay»), гостиничный и ресторанный бизнес (около 25% занятых), здравоохранение (свыше 11%), финансовые и бизнес-услуги (около 10%), транспортные услуги (свыше 7%), образование (около 7%). Ускоренными темпами с конца XX века развивался сектор информационных технологий: компании «Kingston Communication» (в основном ИТ-услуги), «Cobus Communications» (ИТ-услуги, производство телекоммуникационного оборудования); действует «ВВС Open Learning Centre». В развитом транспортном хозяйстве преобладают услуги морского порта.

Важное значение сохраняет промышленное производство (вместе со строительным сектором обеспечивают около 29% рабочих мест и 30-35% ВРП), в том числе традиционные деревообрабатывающая и пищевая (прежде всего мукомольная и маслобойная) отрасли; судостроение к началу XXI века свёрнуто. В Кингстон-апон-Халл расположены офисы и предприятия «British Petroleum» (производство уксусной кислоты, ацетона, этилацетата и др.), «Smith & Nephew» (разработка медицинских технологий и материалов, производство ортопедической техники), «Seven Seas» (производство продуктов питания, а также масла из печени трески и витаминов на его основе и др.), «Reckitt Benckiser» (выпуск фармацевтических препаратов, в том числе известных брендов Strepsils, Nurofen; товаров бытовой химии - чистящих, моющих средств, ядохимикатов и др.). Производство лаков, красок, туристских автоприцепов, керамических изделий.

Иллюстрация:

Кинг­стон-апон-Халл. Мост че­рез ре­ку Хам­бер. Архив БРЭ.

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