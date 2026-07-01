КИНГЛЕК АЛЕКСАНДЕР УИЛЬЯМ
КИНГЛЕК АЛЕКСАНДЕР УИЛЬЯМ - британский военный историк, писатель, путешественник.
Окончил Итонский колледж и Оксфордский университет (1828 год), где подружился с А. Теннисоном и У. Теккереем. С 1837 года вёл адвокатскую практику в Лондоне, занимался литературным трудом. Первая книга Кинглека «Eothen: or traces of travel, brought home from the East» была издана в 1844 году.
В ней Кинглек изложил впечатления о поездке на Восток, предпринятой в 1835 году. В 1854 году, во время Крымской войны 1853-1856 годов, посетил Крым, где был свидетелем битвы на реке Альма. Командующий союзнической армией британский генерал Ф. Дж. Раглан передал Кинглеку свои бумаги, которые легли в основу его главного труда - «Вторжение в Крым» («The invasion of the Crimea: its origin, and an account of its progress down to the death of Lord Raglan», vol. 1-8, 1863-87).
При написании книги были использованы также французские и российские источники. Кинглек подверг острой критике французского императора Наполеона III, на которого возложил ответственность за все неудачи союзников. Н. Г. Чернышевский сделал извлечения из работы Кинглека и перевёл их на русский язык («Рассказ о Крымской войне по Кинглеку», 1935 год). В 1857-1968 годах депутат Палаты общин от Либеральной партии.