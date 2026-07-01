КИНГЛЕК АЛЕКСАНДЕР УИЛЬЯМ

КИНГЛЕК АЛЕКСАНДЕР УИЛЬЯМ - британский военный историк, писатель, путешественник.

Окон­чил Итон­ский кол­ледж и Окс­форд­ский университет (1828 год), где подружился с А. Теннисоном и У. Теккереем. С 1837 года вёл адвокатскую практику в Лондоне, занимался литературным трудом. Первая книга Кинглека «Eothen: or traces of travel, brought home from the East» была издана в 1844 году.

В ней Кинглек изложил впечатления о поездке на Восток, предпринятой в 1835 году. В 1854 году, во время Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, посетил Крым, где был свидетелем битвы на реке Альма. Командующий союзнической армией британский генерал Ф. Дж. Раглан передал Кинглеку свои бумаги, которые легли в основу его главного труда - «Вторжение в Крым» («The invasion of the Crimea: its origin, and an account of its progress down to the death of Lord Raglan», vol. 1-8, 1863-87).

При написании книги были использованы также французские и российские источники. Кинглек подверг острой критике французского императора На­по­ле­о­на III , на ко­то­ро­го воз­ло­жил от­вет­ст­вен­ность за все не­уда­чи со­юз­ни­ков. Н. Г. Чер­ны­шев­ский сделал извлечения из работы Кинглека и перевёл их на русский язык («Рассказ о Крымской войне по Кинглеку», 1935 год). В 1857-1968 годах депутат Палаты общин от Либеральной партии.

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