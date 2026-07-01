КИНГИСЕППСКИЙ МУЗЕЙ

История Кингисеппского краеведческого музея ведет отсчет с выставки по истории города Кингисеппа, прошедшей в 1950-е годы в районном Доме Культуры.

Позднее, 5 ноября 1960 года, усилиями местной интеллигенции был создан народный музей на общественных началах. В 1966 году музей получил статус государственного и стал называться Кингисеппским историко-краеведческим музеем, филиалом Выборгского областного музея.

С 1967-1999 год - Кингисеппский краеведческий музей находился в составе Объединения музеев Ленинградской области . В 1979 году музей открыл новую краеведческую экспозицию «Старый Ямбург» в отреставрированном Екатерининском соборе, вел обширную экскурсионную и лекционную работу.

В 1990 году, после передачи собора православной общине, музей на 9 лет лишился экспозиционной площади, но сотрудники музея продолжали научно-собирательскую и просветительную работу. В мае 1999 года музей вновь открыл двери для посетителей в ныне занимаемом здании. В 2000 году музей стал филиалом ЛО ГУК «Музейное агентство».

В 2009 году на базе музея создан Музейно-информационный и культурный центр коренных народов Кингисеппского района, призванный заниматься вопросами сохранения и развития культур коренных малочисленных народов. Музейные коллекции формировались на протяжении более 45 лет. Наибольший интерес представляют археологические находки на территории крепости Ям постройки 1384 года, которые свидетельствуют о том, что еще в VIII - IX веках здесь существовало большое славянское поселение.

Собрание Кингисеппского музея содержит и уникальную коллекцию из курганных захоронений на территории края периода средневековья: предметы быта, украшения, оружие. Широко представлены в фондах русские и шведские монеты XVI - XX веков, стеклянная и керамическая посуда заводов Ямбургского уезда XIX - XX веков. Культура проживающих на территории народов - води, ижор , русских, финнов, эстонцев, немцев - представлена образцами ткачества, одежды, народной вышивки, орудий труда и предметов домашнего обихода.

Иллюстрации:

Кингисеппский историко-краеведческий музей.