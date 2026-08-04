КИНГИСЕПП ВИКТОР ЭДУАРДОВИЧ

Кингисепп, Виктор Эдуардович (12[24].03.1888, г. Аренсбург, о. Сааремаа, Эзельский уезд, Эстляндская губ. — 04.05.1922, Таллин) — эстонский и российский революционер, руководитель Коммунистической партии Эстонии.

В революционном движении с 1905. Член РСДРП(б) с 1906. Окончил Петроградский императорский университет (1917). В 1907—1914 — на партийной работе в Петербурге, Ревеле. В 1913—1914 участвовал в издании газеты «Кийр» («Луч»). В 1914 арестован и выслан в Тверь, затем в Казань. В 1916 — на Кавказском фронте.

С июня 1917 — один из руководителей большевистской организации Эстонии. С осени 1917 — заместитель председателя Военно-революционного комитета и член Исполкома Советов Эстляндского края. Организатор Красной гвардии. С марта 1918 — в Верховном ревтрибунале РСФСР и в ВЧК (следователь по делу А. Щастного , Б. Локкарта , член Особой следственной комиссии по делу о мятеже левых эсеров (см. Левые социалисты-революционеры ), участник следствия по делу Ф. Каплан). Член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (с марта 1918).

С ноября 1918 — на подпольной работе в Эстонии. В 1920-х — член Коммунистической партии Эстонии, член Политбюро ЦК, организатор подпольных типографий, выпускавших газету «Коммунист».

3 мая 1922 арестован. Расстрелян по приговору военно-полевого суда за измену родине.

Соч.: Под игом независимости. Таллин, 1955; Борьба против иностранных империалистов и их пособников. Таллин, 1956; К вопросам культуры. Таллин, 1956.

Лит.: Воеводин Е. В. Три часа перед казнью: Повесть о В. Кингисеппе. М., 1970; Руднев Д. М. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографическая повесть. Таллин, 1986.