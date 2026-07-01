КИНГИСЕПП

КИНГИСЕПП - город в России, в западной части Ленинградской области , центр Кингисеппского района.

Население 50,2 тысяч человек (2008 год). Расположен на реке Луга. Железнодорожная станция. Федеральная автотрасса «Нарва» (Санкт-Петербург - граница с Эстонией; проходит близ Кингисеппа).

Основан в 1384 году новгородцами как крепость Ям (Яма, с XVI века также Ямгород). Построен за 33 дня под руководством новгородских посадников. Контролировал водный и сухопутный пути из Новгорода в портовые города Прибалтики. Выдержал нападения шведов (1395 год), Ли­вон­ско­го ор­де­на (1397 год, 1443-1448 годы) на земли Новгородской республики. В XV веке стал важным ремесленно-торговым и административным центром. В 1448 году крепость расширена пристройкой внешней линии стен и приспособлена к применению огнестрельного оружия. В конце XV - начале XVI века вновь реконструирована, став одной из важнейших крепостей на северо-западе Русского государства: трапециевидная в плане (площадь 2,5 га; периметр внешнего обвода достигал 720 м), 5 круглых и 2 четырёхугольные башни.

Стены и башни были сложены из известняка, окружены рвом, соединённым с прудом. Внутри «большого города» располагался детинец, имевший одну отдельную круглую башню, на входе располагались 2 соединённые между собой полубашни. В ходе археологических раскопок (1971 год, А. Н. Кирпичников) раскрыты значительные фрагменты нижних частей укреплений, фундаменты каменной церкви Святого Архистратига Михаила (типичной для новгородской архитектуры XIV века).

В 1581 году Ям сдан шведским вой­скам в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов и со­глас­но Плюс­ско­му пе­ре­ми­рию остался в составе Швеции. В 1590 году, во время русско-шведской войны 1590-1593 годов, отвоёван русскими войсками, по Тявзинскому миру 1595 года возвращён Русскому государству. В 1612 году, в ходе Шведской интервенции начала XVII века, вновь захвачен шведами. По Столбовскому миру 1617 года Ям остался в составе Швеции, где назывался Ямбург и являлся центром лена. В 1658 году, в русско-шведскую войну 1656-1658 годов, осаждён русскими войсками, однако взять детинец им не удалось. В 1682 году шведы взорвали обветшавшие укрепления, оставив только детинец, и начали насыпать земляные укрепления.

В 1703 году, в ходе Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, город отвоёван русскими войсками, укреплён по проекту царя Петра I земляными бастионами, за городом сохранено название Ямбург. В 1708-1927 годах уездный город Санкт-Петербургской (в 1708-1710 годах Ингерманландская, в 1914-1924 годах Петроградская, в 1924-1927 годах Ленинградская) губернии. В 1708-1727 годах принадлежал светлейшему князю А. Д. Меншикову. В 1781 году по указанию императрицы Ека­те­ри­ны II разобраны детинец и другие ранние сооружения города (сохранились два северных бастиона крепости, построенные в 1703 году, с прилегающими куртинами, рвы и пруд, обозначающие контур крепости).

В 1870 году через Ямбург прошла Балтийская железная дорога. В Гражданскую войну Ямбург в 1919 году дважды занимали войска Северо-Западной армии, наступавшей на Петроград. В ноябре 1919 года был занят частями РККА. После установления Юрьевским договором 1920 года границы между РСФСР и Эстонской республикой Ямбург остался в составе РСФСР, стал пограничным городом и важным узлом обороны западных границ РСФСР, затем СССР. В 1922 году Ямбург переименован в Кингисепп в честь эстонского революционера В. Кингисеппа (1888-1922 годы). Районный (с 1927 года), окружной (1935-1940 годы) центр Ленинградской области. В 1941-1944 годах, во время Великой Отечественной войны, был оккупирован германскими войсками. Освобождён 01.02.1944 года в ходе Ле­нин­град­ско-Нов­го­род­ской опе­ра­ции 1944 года. Во 2-й половине XX века Кингисепп превратился в крупный промышленный центр.

Регулярный план города утверждён в 1784 году императрицей Екатериной II. На торговой 8-гранной площади (её проект приписывается архитектору А. Ринальди) находились Гостиный двор (конец XVIII века - 1835 год; сохранились два ампирных корпуса), манеж и казармы Царицынского пехотного полка (архитектор А. Е. Штауберт, 1830-1838 годы). Доминанта города - 5-главый Екатерининский собор с многоярусной колокольней на берегу реки Луга (1764-1782 годы, архитектор Ринальди; в плане - равносторонний крест со скруглёнными концами; разрушен в годы Великой Отечественной войны, восстановлен в 1965-1978 годах под руководством архитектора В. М. Тихомирова), памятник переходного периода от барокко к классицизму.

Сохранились: здание бывшего коммерческого училища в стиле модерн (1908-1909 годы, проект инженера К. К. Васильева, ныне Историко-краеведческий музей), здание бывшей ратуши, кирха, парк усадьбы Романовка (ныне городской парк культуры и отдыха) с памятником на могиле генерала К. И. Бистрома (1840-е годы, скульптор П. К. Клодт). Руины кладбищенской церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1855 год, архитектор К. Брандт).

Филиалы и представительства вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе Лениниградского государственного областного университета имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. ТЮЗ, фольклорный театр «Ямгород».

Градообразующее предприятие - комбинат Промышленной группы «Фосфорит» (первую продукцию выпустил в 1963 году; с 2001 года в составе Минерально-химической компании «ЕвроХим»; один из ведущих производителей фосфорных удобрений - свыше 10% российского производства; выпускает также особо чистую серную кислоту для нужд электронной промышленности). Действуют предприятия холдинга «Веда» («Веда-ПАК» - выпуск стеклотары для пищевой промышленности, завод по производству крепких алкогольных напитков), «Промтрак» (предприятие компании НПО «Диомар» по производству марганцевого концентрата из добытых со дна Балтийского моря железомарганцевых конкреций), швейная фабрика и др. Деревообработка, пищевая промышленность. Леспромхоз.

В окрестностях города - бывшие усадьбы (в одноимённых населённых пунктах): Новопятницкое (Михайловское) с эклектичным главным домом середины 19 века и служебными постройками; «Утешение» с главным домом 1830-х годов в стиле английской неоготики; «Котлы» с комплексом жилых, служебных и парковых построек (главный дом - 1820-е годы, архитектор А. И. Мельников, сильно разрушен; Никольская церковь, 1882-1888 годы, архитекторы Н. Н. Никонов, И. И. Буланов; грот). Церкви в русском стиле и русско-византийском стиле: Никольская - в деревне Кёрстово (1869-1870 годы), Крестовоздвиженская - в деревне Ополье (1874-1883 годы, обе - архитектор Буланов), Святого Георгия Победоносца - в деревне Ратчино (1901-1906 годы, архитектор А. Орехов), Святого Иоанна Богослова - в посёлке Ивановское (1901-1909 годы, архитектор В. А. Косяков).

Иллюстрация:

Кин­ги­сепп. Ека­те­ри­нин­ский со­бор. 1764-1782. Ар­хи­тек­тор А. Ри­наль­ди. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)