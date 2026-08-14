КИНГ УИЛЬЯМ ЛАЙОН МАКЕНЗИ

КИНГ УИЛЬЯМ ЛАЙОН МАКЕНЗИ - государственный и политический деятель Канады.

Внук У. Л. Ма­кен­зи . По­лу­чил эко­но­мическое об­ра­зо­ва­ние в То­рон­то, Чи­ка­го и Гар­вар­де. По­ли­тическую карь­е­ру на­чал де­пу­та­том пар­ла­мен­та от Ли­бе­раль­ной пар­тии . В 1900-1908 годах заместитель министра, в 1909-1911 годах министр труда в правительстве У. Лорье. Инициировал принятие законов об урегулировании трудовых споров и предотвращении забастовок на промышленных предприятиях (1903, 1907 годы).

В годы 1-й ми­ро­вой вой­ны работал в Фонде Рокфеллера. Опубликованные Кингом работы («Industry and humanity», 1918 год, и др.) способствовали утверждению в Канаде идеологии реформизма и развитию государственной социальной политики. В 1919-1948 годах лидер Либеральной партии. В 1921-1930, 1935-1948 годах премьер-министр Канады.

Последовательно проводил курс на укрепление автономного статуса Канады в отношениях с Великобританией, способствовал принятию первого в истории Канады пенсионного законодательства. Накануне 2-й ми­ро­вой вой­ны Кинг активно поддержал курс западноевропейских держав и США, направленный на «умиротворение» Германии. Под его руководством Канада вслед за бывший метрополией в 1939 году вступила в войну и внесла существенный экономический и военный вклад в победу над фашизмом.

В годы войны правительство Кинга приняло закон о страховании по безработице (1940 год) и закон о помощи многодетным семьям (1944 год), разработало концепцию основанного на идеях кейнсианства вмешательства государства в социально-экономические процессы. За годы премьерства Кинга значительно увеличился экономический потенциал Канады, возрос её авторитет на международной арене. В 1947 году принят первый закон о канадском гражданстве, знаменовавший обретение Канадой полного государственного суверенитета.

Иллюстрация:

У. Л. М. Кинг. По­рт­рет ра­бо­ты Ф. О. Со­лсбе­ри. 1920-е гг. Па­ла­та об­щин (От­та­ва). Архив БРЭ.

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