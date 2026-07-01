КИНГ ЭРНЕСТ ДЖОЗЕФ

КИНГ ЭРНЕСТ ДЖОЗЕФ - ад­ми­рал фло­та США (1944 год).

По окончании в 1901 году Военно-морской академии в Аннаполисе занимал офицерские должности на судах различного класса ВМС США, в том числе командир эсминца. С 1915 году служил в штабе Атлантического флота США. По окончании 1-й ми­ро­вой вой­ны командовал базой подлодок Нью-Лондон в штате Коннектикут.

С 1928 года заместитель начальника Бюро по аэронавтике, офицер штаба военно-морской авиации. С 1930 года командир авианосца «Лексингтон». После присвоения в 1933 году звания контр-адмирала назначен начальником Бюро по аэронавтике. В 1936-1941 годах последовательно командовал базовыми, разведывательными и линейными силами ВМС США, член Генерального совета Морского министерства, командующий патрульными силами.

В январе 1938 года присвоено звание вице-адмирала, в феврале 1941 года - адмирала. В феврале - декабре 1941 года командующий Атлантическим флотом США. В декабре 1941 года, после катастрофы в Пёрл-Харборе, назначен главнокомандующим ВМС США, с марта 1942 года начальник морских операций.

Член Комитета начальников штабов видов вооруженных сил и американско-британского Объединённого комитета начальников штабов. Успешно руководил разработкой и проведением операций ВМС США во время 2-й ми­ро­вой вой­ны в Ат­лан­ти­ке и Ти­хом океа­не. С января 1946 года в от­став­ке, со­вет­ник Главного шта­ба ВМС США.

Сочинения:

U. S. Navy at war, 1941–1945. Wash., 1946.

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