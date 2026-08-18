КИНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

КИНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО - направление в искусстве XX века, в котором художественная форма создаётся посредством движения, реального или иллюзорного.

Как самостоятельное направление сложилось в 1950-е годы. Ему предшествовали опыты работы с динамикой в футуризме (так называемые пластико-динамические комплексы Дж. Баллы и Ф. Деперо), да­да­из­ме (ро­та­ци­он­ные спи­раль­ные дис­ки и ва­риа­биль­ные ин­стал­ля­ции М. Дю­ша­на; под­виж­ные струк­ту­ры Мэн Рея), в русском кон­ст­рук­ти­виз­ме (складные конструкции А. М. Родченко, «Стоящая волна» Н. Габо, проект вращающейся башни «Памятника III Интернационала» В. Е. Татлина), в Баухаузе («Светопространственный модулятор» Л. Мохой-Надя). С начала 1930-х годов А. Колдер приступил к созданию мобилей - конструкций с лёгкими подвесными элементами, приводимыми в движение дуновениями воздуха. В 1955 году в Париже в галерее Д. Рене состоялась 1-я выставка кинетического искусства под названием «Движение», на которой были представлены работы художников из разных стран: Я. Агама, В. Вазарели, также П. Бюри (Бельгия), Р. Якобсена (Дания), Ж. Тенгели (Швейцария), Х. Р. Сото (Венесуэла).

Во 2-й половине 1950-х годов в разных странах создаются объединения (часто интернациональные) художников-кинетистов: «Zero» (Дюссельдорф, 1957 год), «Gruppo N» (Падуя, 1959 год), «Gruppo Т» (Милан, 1959 год), NUL (Нидерланды, 1960 год), GRAV («Groupe de Recherche d’Art Visuel», Париж, 1960 год). В СССР в 1964 году образовалась ассоциация «Движение» во главе с Л. В. Нусбергом (среди участников - В. П. Акулинин, Р. И. Заневская-Сапгир, Ф. Инфантэ-Арана, В. Ф. Колейчук). В ноябре 1967 года эта группа выполнила праздничное оформление Ленинграда в честь 50-летия Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

Художники кинетического искусства стремились преодолеть статичность замкнутого в себе станкового произведения, вовлечь зрителя в игру изменчивых конфигураций. Способы динамизации формы были разными. В ряде произведений Я. Агама, К. Крус-Диеса, Х. Р. Сото, Х. Ле Парка форма меняется при движении зрителя; в других случаях (работы Агама, Сото, английский художницы Л. Кларк) свёрнутая форма раскрывается от прикосновения руки, а неподвижные элементы начинают вибрировать, колыхаться. Такие произведения нередко имеют вид «окружения» (энвайронмента), в котором зритель, передвигаясь, варьирует композицию, меняет соотношение её элементов.

Греческий художник Такис добивался эффектной динамики с помощью магнитных полей, в которых зависали, взлетали, подпрыгивали металлические предметы. П. Бюри работал со скрытыми механизмами и магнитами, управлявшими медленным, как будто самостоятельным, движением объектов - шариков, плоских пластин, игл, обрезков проволоки. Среди кинетистов, применявших моторы, наибольшую известность получил Ж. Тенгели, чьи комические механизмы, собранные из металлолома и прочих отбросов, пародировали техническую цивилизацию. Н. Шёффер уже в начале 1960-х годов использовал в своих монументальных работах не только электромеханические устройства, но и компьютерное программирование.

Перемещения световых лучей, их ритмичные вспышки, мелькания, скольжения по статичным формам легли в основу особого течения внутри кинетического искусства, весьма близкого оп-арту. Само направление оп-арт, с характерным для него иллюзорным движением форм, нередко рассматривалось как разновидность кинетического искусства.

Расцвет кинетического искусства приходится на 2-ю половину 1950-х - начало 1970-х годов. В дальнейшем это направление утрачивает авангардные позиции и частично сливается с другими разновидностями «искусства действия».

Иллюстрация:

Ки­не­ти­чес­кое ис­кус­ст­во. Х. Р. Со­то. «Sotosphere» в Ка­ра­ка­се (Ве­не­суэ­ла). Архив БРЭ.

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