КИНЕШМА

КИНЕШМА - го­род в Рос­сии, в северо-восточной час­ти Ива­нов­ской области, центр Ки­не­шем­ско­го района.

Население 92,4 тысяч человек (2008 год). Расположен на правом берегу реки Волга (порт), в месте впадения в неё реки Кинешемка. Железнодорожная станция.

Первое упоминание о волости Кинешма, центром которой была Кинешма, относится к 1504 году, когда волость названа в духовной грамоте великого князя Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в числе владений, пожалованных им князю Ф. И. Вельскому (из рода Бельских; владел, видимо, с начала 1494 года). По одной из наиболее вероятных версий, топоним «Кинешма» означает «тёмная глубокая вода» или «тихая спокойная гавань». В 1582 году город Кинешма пожалован царём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным князю И. П. Шуй­ско­му за Псков­скую обо­ро­ну 1581-1582 годов от войск польского короля Стефана Батория. В 1609 году в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века Кинешма была захвачена и разорена отрядом А. И. Лисовского. С 1-й трети XVII века центр уезда. После губернской реформы 1708 года уездный город Архангелогородской (1708-1719 годы), Санкт-Петербургской (1719-1727 годы), Московской (1727-1778 годы) и Костромской (1778-1918 годы; до 1796 года Костромское наместничество) губерний.

С середины XVIII века в Кинешме развивалось полотняное производство; к концу века действовали ма­ну­фак­ту­ры , производившие полотна: фламандское, равендук, каламенку и др. [основаны И. Н. Талановым (1758 год), А. Грязновым с братьями (1778 год), Д. Талановым с племянниками (1779 год)]. В XVIII - начале XX века в Кинешме ежегодно проходили 2 ярмарки: Крестовоздвиженская и Тихоновская (возрождена в 2004 году). В 1-й четверти XIX века вместо производства льняных тканей в Кинешме начинает развиваться хлопчатобумажное производство, сырьём для которого был американский хлопок.

В уезде были основаны фабрики Морокиных (1820 год), Разорёновых (1823 год), Миндовских (1870 год). К концу XIX века Кинешма с уездом - один из крупнейших центров текстильного производства. В 1871 году проложена железнодорожная линия Новки - Кинешма Московско-Ярославской железной дороги. Позднее в Кинешме построен ряд новых крупных предприятий, в том числе электротехнический завод А. И. Бюксенмейстера (1878 год) - одно из первых в России предприятий по производству электроугольных изделий и ламп накаливания (ныне завод «Электроконтакт»). К 1913 году в городе и уезде насчитывалось около 90 промышленных предприятий.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в Кинешме создан Совет рабочих депутатов. Уездный центр Иваново-Вознесенской губернии (1918-1929 годы), районный центр Ивановской промышленной области (1929-1936 годы), с 1936 года Ивановской области.

В 1931 году в Кинешме было организовано районное управление Волжского управления речным транспортом (пароходство). В 1934 году пристань Кинешма вошла в состав Верхневолжского речного пароходства. В го­ды Великой Отечественной вой­ны в го­ро­де бы­ло раз­ме­ще­но 7 эва­ко­гос­пи­та­лей.

Старая часть города расположена на левом берегу реки Кинешемка, близ её устья; главные улицы вытянуты вдоль Волги. Соборный комплекс включает: Успенский собор (1745 год) - 5-главый храм в традиционных формах, с эклектичными пристройками 2-й половины XIX века; многоярусную колокольню (1798 год) в характерной для Верхнего Поволжья барочно-классицистической стилистике и ампирный Троицкий собор (1838 год, архитектор И. Е. Ефимов). На Торговой площади - шатровая Воздвиженская часовня (1744 год) - памятник воинам, павшим в бою с поляками в 1609 годe.

Рядом находятся торговые ряды (конец XIX - начало XX века). Сохранились: барочно-классицистическая Благовещенская церковь (1805 год), Вознесенская церковь (1779 год) - 5-главый храм с барочными грушевидными куполами, 5-главая Сретенская церковь (не позднее 1779 года) в традициях допетровского зодчества, а также рядовая застройка XIX века. На правом берегу Кинешемки - церковь Преображения (1694 год; древнейший сохранившийся памятник города, 2-этажный храм в костромских традициях; приделы - 1790 год), комплекс церквей Успения (1747 год, ярусный храм в «нарышкинском стиле») и Рождества Христова (1754 год, достроена в начале XX века), церковь Сергия Радонежского (1895 год), деревянные дома В. Ф. Нагорского (1909-1914 годы, архитектор Н. В. Нагорский; с чертами модерна) и М. И. Куприяновой (1900-е годы, украшен фасадной резьбой). Бюсты А. М. Василевского (1949 год, скульптор Е. В. Вучетич, архитектор В. А. Артамонов) и А. Н. Островского (2004 год, скульптор Н. А. Иванов, архитектор А. К. Тихонов).

Иллюстрация:

Кинешма. Юрьевецкая улица с церквами (слева направо) Преображения (1694 год) и Успения (1747 год). Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)