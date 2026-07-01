КИНЕ ЭДГАР

Кине (фр. Quinet), Эдгар (17.02.1803, Бург-ан-Бресс — 27.03.1875, Версаль) — французский историк, поэт, философ и политический деятель.

Происходил из семьи военного комиссара, увлекавшегося наукой и математикой. В юности путешествовал, занимался литературным трудом, переводил «Философию истории» Гердера. В 1839 защитил в Страсбурге диссертацию по философии на тему «Философские рассуждения об искусстве». Профессор иностранной литературы в Лионе (1838—1841), профессор литературы в Коллеж-де-Франс (1841—1852, 1870—1875). В 1846 отстранен от преподавания за антиклерикализм. Убежденный республиканец, вместе со своим другом Ж. Мишле выступал против иезуитов. Принял активное участие в Революции 1848 года (см. Революции 1848—1849), избирался депутатом Учредительного и Законодательного собраний, с 1851 в изгнании в Бельгии и Швейцарии. После падения Второй империи вернулся во Францию, депутат от департамента Сена (1871—1875). Оказал большое влияние на складывание концепции светского государственного образования. В работе «Революция» (1865) К. критично относился к диктатуре монтаньяров, отмечая отсутствие у Робеспьера политического реализма и знания человеческой природы и подчеркивая, что революция, начатая во имя политической свободы, привела в итоге к отсутствию свободы, а монтаньяры, чтобы удержаться у власти, стали употреблять те же средства, что употребляли до них: тиранию и религию.

Соч.: Революция и критика ее (начиная с 7-го изд.). Т. 1—2. Париж, 1869. М., 1908; Œuvres complètes en 30 vol. Paris, 1895—1910; Correspondance. Paris, 2009.

Лит.: Edgar Quinet, ce juif errant // Actes du Colloque international de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, 1978; Richer L. Edgar Quinet: l’aurore de la République. Bourg-en-Bresse, 1999; Quinet en question // Actes du colloque de Bourg-en-Bresse pour la commémoration du bicentenaire de la naissance d’Edgard Quinet. Lyon, 2004; Collin T. Laïcité ou religion nouvelle? L’institution du politique chez Edgar Quinet. Paris, 2009; Edgar Quinet poète et théoricien de la poésie / Sous la dir. de S. Guermès. Paris, 2015.