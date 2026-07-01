КИНДИА

КИНДИА - город на юго-западе Гвинеи , административный центр префектуры Киндиа.

Население 181 тысяча человек (2008 год). Основан в 1904 году французами при строительстве железной дороги Киндиа - Конакри, входил в состав Французской Западной Африки. С 1958 года в составе независимой Гвинеи. Институт прикладной биологии (1948 год), Центр агрономических исследований (1946 год), Гвинейский пастеровский институт, Научная лаборатория микробиологических и вирусологических исследований. Киндиа - крупный центр торговли сельскохозяйственной продукцией (зерновые, фрукты, скот). Предприятия пищевой (в том числе производство фруктовых консервов и соков) промышленности; лесообработка.

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