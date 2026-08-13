КИНДИ

КИНДИ АЮУ ЮСУФ ЯКУБ ИБН ИСХАК - арабский философ и учёный-энциклопедист, первый крупный представитель арабо-мусульманского аристотелизма.

По­чёт­ное про­зви­ще Фи­ло­соф ара­бов или Фи­ло­соф ис­ла­ма . Ро­дил­ся в знат­ной се­мье, его отец был эми­ром-на­ме­ст­ни­ком в Ку­фе при аб­ба­сид­ских ха­ли­фах аль-Махди (правил в 775-785 годах) и Харуне ар-Рашиде. Образование получил, по-видимому, в Басре, а затем в Багдаде. Здесь он стал приближённым трёх халифов - аль-Мамуна (правил в 813-833 годах), аль-Мутасима (правил в 833-842 годах) и аль-Васика (правил в 842-847 годах), покровительствовавших философии и особенно мутазилитам. Кинди был учителем и другом сына аль-Мутасима - Ахмада, которому посвятил ряд трактатов. При аль-Мутаваккиле (правил в 847-861 годах) подвергся гонениям, разделив участь му­та­зи­ли­тов .

Средневековые арабские источники называют около 300 сочинений Кинди (сохранилось лишь немногим более десятой части), которые охватывали практически все области научного и философского знания того времени, в том числе логику, метафизику, богословие ( ка­лам ), пси­хо­ло­гию, эти­ку и по­ли­ти­ку, гео­мет­рию, ас­тро­но­мию и ас­т­ро­ло­гию, тео­рию му­зы­ки, хи­мию, фар­ма­ко­ло­гию и ме­ди­ци­ну.

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти пе­ре­во­дчи­ков из уч­ре­ж­дён­но­го аль-Ма­му­ном «До­ма муд­ро­сти», по его лич­но­му за­ка­зу бы­ла пе­ре­ве­де­на «Ме­та­фи­зи­ка» Ари­сто­те­ля , а перевод «Теологии» Аристотеля он отредактировал и, по преданию, написал к этому сочинению комментарии. В противостоянии богословам-традиционалистам, отвергавшим греческую философию и науку как языческие и чуждые исламу, Кинди написал не дошедшее до нас «Увещание к философии» (вдохновлённое, по-видимому, «Протрептиком» Аристотеля) и адресованный аль-Мутасиму трактат «О первой философии» (т. е. метафизике) - самое значительное из сохранившихся его произведений.

Доминировавший в философской системе Кинди аристотелизм, сочетавшийся с идеями неоплатонизма (о Едином, о начале времени, о происхождении души и её посмертном восхождении в мир горний) и пифагореизма (о роли числовых и геометрических пропорций), приводился в соответствие с принципами исламского мо­но­те­из­ма , представленного учением мутазилитов. В отличие от последующих мусульманских аристотеликов Кинди не принял неоплатоническую концепцию эманации, отстаивая творение мира «из ничего», учил о превосходстве пророческого знания над философским.

Ряд трактатов Кинди получил известность на латинском Западе (в том числе «De intellectu» и «De quinque essentiis»), Кинди - первый арабский теоретик музыки, сохранились его «Большой трактат о сочинении мелодий», «Трактат о важнейших категориях в музыке», учебник «Сочинение мелодий и игра на лютне [уде]». Изучал ладовую и ритмическую организацию арабской музыки, воздействие музыки на психофизическое состояние человека; все музыкальные элементы объяснял на основе строя и акустических особенностей уда.

Сочинения:

Раса’ил ал-Кин­ди ал-фал­са­фиййа / Изд. М. А. Абу-Ри­да. Ка­ир, 1950–1953. Ч. 1–2;

Избр. про­из­ве­де­ния мыс­ли­те­лей стран Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка IX–XIV вв. М., 1961. С. 41–132.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)