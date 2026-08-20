КИМВРЫ

КИМВРЫ - пле­ме­на гер­ман­цев .

К концу II века до нашей эры занимали центральную и северную части полуострова Ютландия (Кимбрийский, или Кимврский, Херсонес; Hersonesus Cimbrica), богатые янтарём. Около 120 года кимвры вместе с тевтонами, тигуринами и амбронами, потеряв часть своей территории из-за наводнения, двинулись на юг. Покорив ряд кельтских племён на Верхнем Дунае, одер­жали в 113 году по­бе­ду над рим­ля­на­ми при Но­рее в Но­ри­ке, за­тем про­шли в Гал­лию , где нанесли римлянам ряд поражений (в 109, 107 годах и особенно значительное в 105 году при Араузионе, когда были разбиты две римских армии и погибло около 80 тысяч воинов).

Непрестанные победы кимвров вызвали у обитателей Рима terror cimbricus («кимврийский ужас»). В 104 году борьба с кимврами и тевтонами была поручена консулу Гаю Ма­рию . В 102 году, когда кимвры двинулись на Рим и заняли почти всю Северную Италию, Марий разбил их в битве при Верцеллах в 101 году до нашей эры (битва закончилась почти полным уничтожением кимвров). Большая часть кимвров была продана в рабство, имели место массовые, возможно ритуальные, самоубийства женщин, остатки кимвров ушли на север.

Кимвры зафиксированы на полуострове Ютландия в 5 году нашей эры римской экспедицией. Изученные при археологических раскопках в ареале кимвров дома (столбовой конструкции со стропилами, стенами, сложенными из кусков дёрна) и погребения (трупосожжения на стороне с захоронением останков в урнах, реже в ямках, как правило, небогатый инвентарь) - германские. В то же время в культуре кимвров сильно влияние кельтов: прототипы некоторых форм ке­ра­ми­ки , фибул, пахотные поля, разделённые валами, культовые котлы (Бро, Гуннеструп), колесницы (Дейбьерга, Крагхед и Хюсби), имена вождей (Бойорикс, Клаодих, Цезарикс, Лугиус), вооружение и тактика.

В конце II века нашей эры черты кимврской погребальной обрядности появляются на полуострове Самбия (ныне Калининградский полуостров). Возможно, группы кимвров переселялись на Янтарный берег ввиду истощения янтарных залежей на полуострове Ютландия (смотри также Самбийско-натангийская культура). Согласно «Прусской хронике» Симона Грунау (1529 год), легендарные вожди пруссов Видевут и Брутен изначально являлись наследниками княжеской власти в земле кимвров - «Кимбрии», откуда на плотах приплыли в юго-восточную Балтию и завоевали её.

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