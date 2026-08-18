КИМОН, сын Мильтиада (др.-греч. Κίμων)

Афинский государственный деятель и полководец знатного происхождения.

Отцом Кимона был знаменитый афинский полководец из рода Филаидов, матерью - дочь фракийского царя Олора Гегесипила. Жена Кимона Исодика происходила из рода Алкмеонидов; второй женой возможно, знатная женщина из Аркадии. Его сыновья получили знаковые имена Лакедемоний, Улий и Фессал: Кимон был проксеном Спарты и Фессалии в Афинах; ионийское имя Улий может быть связано с руководством Кимоном вооруженными силами Делосской симмахии .

Кимон был одним из богатейших афинских граждан, его сестра Элпиника вышла замуж за другого богатейшего афинянина, Каллия. После смерти своего отца Мильтиада выплатил наложенный на него штраф в 50 талантов. С начала 470-х гг. до н.э. Кимон принимал активное участие в афинской политической жизни: был членом афинского посольства в Спарту в 479 г. до н.э., неоднократно избирался стратегом , в 478 г. помогал Аристиду в объединении островных греческих полисов в Делосскую симмахию и вплоть до 463 г. возглавлял большинство военных кампаний этого союза.

В первой половине 470-х гг. до н.э. Кимон изгнал мятежного спартанского царя Павсания из Византия, захватил Эйон на р. Стримон и о. Скирос. Наиболее значительным успехом Кимона была двойная победа над сухопутными и морскими силами персов в устье р. Евримедонт в Малой Азии (около 467 г. до н.э.). В конце 460-х гг. до н.э. он вел мирные переговоры с персами, но условия мира были отвергнуты афинским народным собранием. Каллиев мир 449 г. до н.э., заключенный афинским послом, двоюродным братом Кимона, в значительной степени повторял условия этого несостоявшегося соглашения. После разрушительного землетрясения в Спарте 464 г. до н.э. Кимон настоял на отправке помощи спартанцам в подавлении восстания илотов и сам возглавил афинский отряд. После неудачного участия (спартанцы настояли на возвращении афинян, заподозрив их в симпатиях к илотам) политические противники Кимона во главе с Периклом получили поддержку афинского народного собрания, и Кимон был изгнан остракизмом в 461 г. до н.э. В 458 г. до н.э. Кимон в битве при Танагре попытался помочь афинянам, но его помощь была отвергнута.

В середине 450-х гг. до н.э. он возвратился из изгнания, заключил мир со Спартой в 453 г. до н.э. и успешно руководил военными действиями против персов. В битве при Саламине Кипрском в 450 г. до н.э. под его руководством афинский флот разгромил персидский, что обеспечило заключение выгодного для Афин Каллиева мира. Кимон умер в ходе или сразу после этой битвы в 450 г. до н.э. Кимон был политиком-аристократом, но его консервативные устремления не следует преувеличивать. Он был одним и самых успешных лидеров афинской демократии, и его вклад в становление Афинской морской державы очень велик. Кимон стремился распространить аристократические обычаи на весь гражданский коллектив, свидетельством чему стало введение в общеафинскую практику патриос номос, обычая торжественного коллективного погребения павших воинов.

Исторические источники :

Фукидид. История. I;

Плутарх. Кимон.

Иллюстрация :

Соврсенный бюст Кимона на Кипре.