КИМОН, сын Мильтиада (др.-греч. Κίμων)
Афинский государственный деятель и полководец знатного происхождения.
Отцом Кимона был знаменитый афинский полководец из рода Филаидов, матерью - дочь фракийского царя Олора Гегесипила. Жена Кимона Исодика происходила из рода Алкмеонидов; второй женой возможно, знатная женщина из Аркадии. Его сыновья получили знаковые имена Лакедемоний, Улий и Фессал: Кимон был проксеном Спарты и Фессалии в Афинах; ионийское имя Улий может быть связано с руководством Кимоном вооруженными силами Делосской симмахии.
Кимон был одним из богатейших афинских граждан, его сестра Элпиника вышла замуж за другого богатейшего афинянина, Каллия. После смерти своего отца Мильтиада выплатил наложенный на него штраф в 50 талантов. С начала 470-х гг. до н.э. Кимон принимал активное участие в афинской политической жизни: был членом афинского посольства в Спарту в 479 г. до н.э., неоднократно избирался стратегом, в 478 г. помогал Аристиду в объединении островных греческих полисов в Делосскую симмахию и вплоть до 463 г. возглавлял большинство военных кампаний этого союза.
В первой половине 470-х гг. до н.э. Кимон изгнал мятежного спартанского царя Павсания из Византия, захватил Эйон на р. Стримон и о. Скирос. Наиболее значительным успехом Кимона была двойная победа над сухопутными и морскими силами персов в устье р. Евримедонт в Малой Азии (около 467 г. до н.э.). В конце 460-х гг. до н.э. он вел мирные переговоры с персами, но условия мира были отвергнуты афинским народным собранием. Каллиев мир 449 г. до н.э., заключенный афинским послом, двоюродным братом Кимона, в значительной степени повторял условия этого несостоявшегося соглашения. После разрушительного землетрясения в Спарте 464 г. до н.э. Кимон настоял на отправке помощи спартанцам в подавлении восстания илотов и сам возглавил афинский отряд. После неудачного участия (спартанцы настояли на возвращении афинян, заподозрив их в симпатиях к илотам) политические противники Кимона во главе с Периклом получили поддержку афинского народного собрания, и Кимон был изгнан остракизмом в 461 г. до н.э. В 458 г. до н.э. Кимон в битве при Танагре попытался помочь афинянам, но его помощь была отвергнута.
В середине 450-х гг. до н.э. он возвратился из изгнания, заключил мир со Спартой в 453 г. до н.э. и успешно руководил военными действиями против персов. В битве при Саламине Кипрском в 450 г. до н.э. под его руководством афинский флот разгромил персидский, что обеспечило заключение выгодного для Афин Каллиева мира. Кимон умер в ходе или сразу после этой битвы в 450 г. до н.э. Кимон был политиком-аристократом, но его консервативные устремления не следует преувеличивать. Он был одним и самых успешных лидеров афинской демократии, и его вклад в становление Афинской морской державы очень велик. Кимон стремился распространить аристократические обычаи на весь гражданский коллектив, свидетельством чему стало введение в общеафинскую практику патриос номос, обычая торжественного коллективного погребения павших воинов.
Исторические источники:
Фукидид. История. I;
Плутарх. Кимон.
Иллюстрация:
Соврсенный бюст Кимона на Кипре.