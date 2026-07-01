КИММЕРИЙСКИЙ ПЕРИОД
КИММЕРИЙСКИЙ ПЕРИОД - период финала бронзового и начала раннего железного веков (конец IX - середина VII веков до н. э.) на юге Восточной Европы, выделяемый по данным археологии.
Условно назван по непосредственным предшественникам скифов - киммерийцам. Впервые выделен В. А. Городцовым в 1925 году, основные характеристики групп «Киммерийский период» уточнены Е. И. Крупновым, А. А. Иессеном, А. И. Тереножкиным и др. по обряду погребения, характерным формам удил (двукольчатые и стремевидные), псалий (с тремя отверстиями, муфтами или петлями), кинжалов и мечей (с подтреугольными лопастями гарды), наконечников стрел, накладок с геометрическим орнаментом в виде концентрических окружностей, бегущих спиралей, солярных розеток, керамики и др. (например, Зольный курган).
Различаются 2 группы памятников: памятники черногоровской культуры и памятники новочеркасского типа. Связываемая с кочевниками черногоровская культура (конец IX - начало VII века; название произошло от наименования кургана у села Черногоровка, раскопанного В. А. Городцовым в 1901 году, ныне Ямской район Донецкой области, Украина) сформировалась в степях Северного Причерноморья и Предкавказья на основе оседлых поздней срубной культуры и белозерской культуры, при воздействии кочевых обществ андроновской культуры восточных районов Евразии.
Памятники новочеркасского типа (конец VIII - 1-я половина VII века; название произошло от Новочеркасского клада) сформировались в VIII веке до нашей эры на основе протомеотской (смотри Меотская археологическая культура) и кобанской культуры в предгорных и горных районах Северного Кавказа. Новочеркасские комплексы характеризуются новациями в вооружении и конском снаряжении (бронзовые чешуйчатые панцири и шлемы «ассирийского типа», цельнолитые уздечные комплекты и детали тягловой упряжи колесниц), конструктивные идеи которых заимствованы из Закавказья или Передней Азии, вероятно, в результате киммерийских походов.
С конца VIII века наблюдается масштабная миграция сплочённых военизированных носителей новочеркасской группы в степь и лесостепь Восточной Европы, что приводит к постепенному исчезновению черногоровской культуры. Около 2-й четверти - середины VIII века материальный комплекс «Киммерийский период» постепенно сменяется памятниками типа Жаботин и полностью исчезает на келермесском этапе ранней скифской археологической культуры.