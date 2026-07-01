КИММЕРИЙСКИЙ ПЕРИОД

КИММЕРИЙСКИЙ ПЕРИОД - пе­ри­од фи­на­ла брон­зо­вого и на­ча­ла ран­не­го же­лез­но­го ве­ков (конец IX - середина VII веков до н. э.) на юге Восточной Ев­ро­пы, вы­де­ляе­мый по дан­ным ар­хео­ло­гии.

Ус­лов­но на­зван по не­по­сред­ст­вен­ным пред­ше­ст­вен­ни­кам ски­фов - ким­ме­рий­цам . Впервые выделен В. А. Городцовым в 1925 году, основные характеристики групп «Киммерийский период» уточнены Е. И. Крупновым, А. А. Иессеном, А. И. Тереножкиным и др. по обряду погребения, характерным формам удил (двукольчатые и стремевидные), псалий (с тремя отверстиями, муфтами или петлями), кинжалов и мечей (с подтреугольными лопастями гарды), наконечников стрел, накладок с геометрическим ор­на­мен­том в виде концентрических окружностей, бегущих спиралей, солярных розеток, керамики и др. (например, Зольный курган).

Различаются 2 группы памятников: памятники черногоровской культуры и памятники новочеркасского типа. Связываемая с кочевниками черногоровская культура (конец IX - начало VII века; название произошло от наименования кургана у села Черногоровка, раскопанного В. А. Городцовым в 1901 году, ныне Ямской район Донецкой области, Украина) сформировалась в степях Северного Причерноморья и Предкавказья на основе оседлых поздней срубной культуры и белозерской культуры, при воздействии кочевых обществ андроновской культуры восточных районов Евразии.

Памятники новочеркасского типа (конец VIII - 1-я половина VII века; название произошло от Но­во­чер­кас­ско­го кла­да ) сформировались в VIII веке до нашей эры на основе протомеотской (смотри Меотская археологическая культура) и кобанской культуры в предгорных и горных районах Северного Кавказа. Новочеркасские комплексы характеризуются новациями в вооружении и конском снаряжении (бронзовые чешуйчатые панцири и шлемы «ассирийского типа», цельнолитые уздечные комплекты и детали тягловой упряжи колесниц), конструктивные идеи которых заимствованы из Закавказья или Передней Азии, вероятно, в результате киммерийских походов.

С конца VIII века наблюдается масштабная миграция сплочённых военизированных носителей новочеркасской группы в степь и лесостепь Восточной Европы, что приводит к постепенному исчезновению черногоровской культуры. Около 2-й четверти - середины VIII века материальный комплекс «Киммерийский период» постепенно сменяется памятниками типа Жаботин и полностью исчезает на келермесском этапе ранней скифской археологической культуры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)