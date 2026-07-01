КИММЕРИЙЦЫ

КИММЕРИЙЦЫ - кочевой народ, вероятно населявший восточно-европейские степи в VIII-VII веках до н.э. и совершавший набеги в Переднюю Азию.

За­сви­де­тель­ст­во­ва­ны в ак­кад­ских, со­вре­мен­ных на­бе­гам, и в ан­тич­ных , в осн. бо­лее позд­них, ис­точ­ни­ках, два­ж­ды - в Биб­лии.

Впервые киммерийцы упоминаются в 715-714 годах в ассирийских источниках времени Саргона II в связи с победой над урартским царём Русой I, вторгнувшимся на их территорию северо-западнее озера Севан. Приблизительно тем же временем датируются сведения об их вторжении в Урарту южнее озера Урмия. При ассирийском царе Асархаддоне известны 2 группы киммерийцев: в Манне, к востоку от Ассирии, и к западу от неё - в Малой Азии. В 679 году Асархаддон разбил киммерийского царя Теушпу в Каппадокии. Хотя киммерийцы враждовали с Ассирией, в ассирийской армии были «киммерийские» отряды (возможно, наёмники).

Около 675 года киммерийцы разгромили Фригию, при этом погиб её царь Мидас. В начале 660-х годов киммерийцы напали на Лидию, и её царь Гигес попросил помощи у Ашшурбанапала. Вначале Ашшурбанапал разбил киммерийцев, но в 644 году они разгромили Лидию, взяли Сарды и убили Гигеса. Тогда же киммерийцы напали на греческие города на побережье Эгейского моря (упоминаются разгром Магнесии-на-Меандре, нападение на Эфес, захват территории Приены).

Царём киммерийцев в это время был Лигдамис (аккадское Дугдамми), в 641 году он умер от болезни на ассирийской границе в Табале; ему наследовал его сын Сандакшатру, или Сандакуру (аккадское Sa-an-dak-KUR-ru). Видимо, в 620-е годы киммерийцев разбил в Ана­то­лии царь ски­фов Ма­дий, в конце VII века - лидийский царь Алиатт, после чего упоминания о киммерийцах исчезают из современных им источников.

В ан­тич­ной литературе впер­вые фи­гу­ри­ру­ют в «Одис­сее» Гомера (XI. 14) как обитатели города у входа в Аид (на берегу Океана на крайнем востоке). Под влиянием этого текста в части античной традиции киммерийцы превратились в принадлежность царства мёртвых: их локализовали там, где помещали вход в Аид (у Авернского озера близ Кум в Италии, в Гераклее Понтийской, видимо, на Боспоре). От гомеровского текста производно и фиктивное отождествление киммерийцев с кимврами, восходящее к По­си­до­нию .

Другая часть античных источников восходит к свидетелям столкновений с киммерийцами в Малой Азии: в местной традиции по меньшей мере до эллинистической эпохи сохранялись многие детали, связанные с набегом Лигдамиса (например, надпись 283/282 года, излагающая исторические аргументы в пограничной тяжбе Самоса и Приены), о них упоминали и поэты VII века (Каллин). К этой традиции восходит ряд текстов Геродота, Страбона, Каллимаха, Арриана и др. Третья группа свидетельств античных авторов связана с Северным Причерноморьем. Наиболее полно она представлена у Ге­ро­до­та (впервые - у Аристея Проконнесского).

Согласно этому источнику, киммерийцы первоначально населяли скифскую страну, были оттуда изгнаны пришедшими с востока скифами и ушли в Переднюю Азию через Кавказ. По-видимому, Геродот совместил в единое повествование данные более ранней литературной традиции различного происхождения, устные свидетельства причерноморских греков (в том числе легенды как греческого, так и скифского происхождения), собственные теории и гипотезы.

К археологическим следам пребывания киммерийцев в Передней Азии относят погребения в Норшун-Тепе, Имирлере, близ Лядика, отдельные находки в Сардах, Богазкёе (смотри Хаттусас) и др., принадлежащие к ранней скифской археологической культуре. Соответственно и в Восточной Европе археологические памятники киммерийцев неотличимы от раннескифских.

По другой точке зрения, киммерийцам принадлежат древности типа Новочеркасского клада (смотрите также в статье «Ким­ме­рий­ский пе­ри­од» ), но ни одной находки этого культурного круга в Передней Азии неизвестно. Данные о языке киммерийцев ограничиваются самим этнонимом и 3 именами их вождей; для всех этих слов предлагались иранские этимологии, ни одна из которых не бесспорна.

Учитывая культурную близость киммерийцев и скифов по письменным источникам и данным археологии, обычно предполагают, что их языки входят в иранскую языковую группу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)