КИММЕРИК

КИММЕРИК - на­зва­ние двух бос­пор­ских го­ро­дов.

1) Киммерик в «азиатской» части Боспорского государства (Таманский полуостров) упоминается античными авторами Псевдо-Скимном, Анонимом, Страбоном, Пли­ни­ем Стар­шим , Помпонием Мелой; судя по их сообщениям, существовал в VI-I веках до нашей эры для контроля над северным входом в Боспор Киммерийский (Керченский пролив) и был укреплён.

2) Киммерик в «европейском» Боспоре (Керченский полуостров) локализован И. П. Бларамбергом в 1848 году к югу от Пан­ти­ка­пея , на морском берегу у горы Опук (высота 183 м), имеющей форму плато с обрывистыми ступенчатыми краями, удобного для устройства укреплённого поселения. На восточном склоне горы сохранились следы оборонительной стены толщиной до 3 метров, защищавшей родник, на краю вершины - остатки акрополя.

Под их прикрытием находилась южная часть Киммерика, вероятно, ограждённая стеной и с запада, где располагалось основное поселение с каменными стенами и башнями. Находившийся рядом скалистый холм являлся ещё одним акрополем. Вместе они представляли укреплённый район площадью около 3 км2. Их следы в 1820-е годы обмерил и описал П. Дюбрюкс, археологические исследования в различных местах проводил он, а также Ю. Ю. Марти (1927 год), И. Б. Зеест (1947-1950 годы), И.Т. Кругликова (1950, 1951 годы), К. В. Голенко (1989-1994 годы и позднее).

Вероятно, они изучали несколько разновременных поселений, из которых Киммерик являлся «основным», расположенным на юго-западном склоне горы Опук, вблизи трёх холмов и Кояшского (Элькенского) озера, в древности служившего предположительно гаванью. Здесь найдены остатки поселения бронзового века ке­ра­ми­ка и крем­нё­вая ин­ду­ст­рия сви­де­тель­ст­ву­ют о тра­ди­ци­ях ка­та­комб­ной куль­ту­ры . Наиболее ранняя древнегреческая керамика в Киммерике относится к V веку до нашей эры. По надписи, найденной в Афинах, можно предположить, что маленький полис Киммерика сначала существовал независимо, в 430-е годы был включён 1-й Афин­ский мор­ской со­юз (Де­лос­ский со­юз) вместе с Нимфеем и др.

На рубеже V/IV веков до нашей эры он отошёл к Боспорскому царству и был в его составе до разрушения в середине или конце III века нашей эры. Раскопаны остатки водоёма с мозаичным галечным дном, развалины дома I-III века нашей эры, помещения которого служили мукомольней и складом зерна, остатки большого двухэтажного дома того же времени, часть улицы с каменным водостоком. На одном дворе открыты 3 зерновые ямы глубиной до 6,5 м, диаметром дна 4,5 м (объёмом около 76 м3) каждая, рассчитанные на длительное хранение зерна; их горловины на высоту 1,2-2,0 м выложены камнем, скреплённым свинцом, и накрыты плитами с круглыми отверстиями-продухами.

Судя по всему, Киммерик прежде всего был торговым и земледельческим центром. Крепость («1-й акрополь») в восточной части плато Опук была построена в I веке до нашей эры и существовала до II или III века нашей эры, составляя, вероятно, оборонительную систему с Узунларским валом. В IV веке этот район, согласно Кон­стан­ти­ну VII Баг­ря­но­род­но­му , стал пограничным между владениями Херсонеса и Боспора. В это время на горе была возобновлена или построена цитадель («2-й акрополь»), функционировавшая, по крайней мере, до VI века. В гроте под этой цитаделью была найдена стела с руническими знаками, датируемая 2-й-3-й четвертью IV века. В Киммерике зафиксированы также слои VIII-X веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)