КИМХЭ

КИМХЭ - археологическая культура и керамическая традиция на юге Корейского полуострова.

На­зва­ны по ра­ко­вин­ной ку­че и мо­гиль­ни­ку возле г. Кимхэ в дельте реки Нактонган (провинция Кёнсан-Намдо, Южная Корея), открытых в 1907 году японским археологом Р. Иманиси; масштабные раскопки К. Хамада и С. Умэхара в 1922 году, продолжались в 1930-1980-е годы. Корейские археологи выделяют в составе могильника 2 «уровня»: раннего железного века (III-I века до нашей эры), где найдены «узкие» бронзовые кинжалы, и собственно культуры Кимхэ (так называемый протоисторический); вопрос об их преемственности продолжает быть предметом дискуссии.

К культуре Кимхэ относится ряд памятников I-III века нашей эры в нижнем течении реки Нактонган. Трупоположения в грунтовых ямах, каменных ящиках, в двух сосудах, соединённых горловинами; встречаются каменные насыпи, дольмены. В могильнике Чхояндон есть могилы с деревянными камерами (эта традиция продолжается в ранней культуре Силла). В Сонсан (близ г. Пусан) раскопана раковинная куча, окружённая каменной стеной; в Янсан - земляным валом. Такие городища показательны для протогосударства «трёх Хан» (Махан, Чинхан, Пёнхан), существовавшего на юге Корейского полуострова на рубеже эр.

Поселения располагались на вершинах или террасах холмов; изучались железоплавильные печи и др. Среди находок - железные ножи, тёсла, рыболовные крючки, кинжалы с бронзовыми рукоятями; каменные топоры со скошенным лезвием, полулунные ножи, точильные бруски; костяные наконечники стрел, иглы, шпильки; глиняные пряслица, грузила; китайские стеклянные бусы, металлические зеркала, мо­не­ты . В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - морской про­мы­сел, по­лив­ное ри­со­вод­ст­во, раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та, ло­ша­дей.

Керамическая традиция Кимхэ известна по всему югу Корейского полуострова. Судя по находкам в Тэсимни и Мачжанни (Центральная Корея), она принесена в конце II – начале I веков до нашей эры с севера, вместе с технологией литья железа (связаны с культурой Лолана). Преобладает ке­ра­ми­ка , сделанная на гончарном круге, серая, хорошего обжига; возможно, она связана с принесённой из Китая в III-II века до нашей эры серой керамикой с оттисками верёвки или циновки. Встречается также лепная керамика, красновато-бурая, с заглаженной поверхностью.

В рамках керамической традиции Кимхэ появляются новые для местных культур формы: кубки на поддоне, полусферические чаши, котлы с перфорацией для варки на пару, горшки с зауженным дном, высокие подставки и чаши с ручками. Характерный декор: оттиски верёвки или корзины, выполненные с помощью керамической или деревянной колотушки. Выделяется погребальная керамика: серая, низкотемпературного обжига, с расширяющимся горлом и парой ручек. Традиция Кимхэ послужила основой для керамики эпохи Трёх царств, особенно она сильна в культуре Силла; оказала влияние на Яёй культуру Японских островов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)