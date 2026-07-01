КИМБЕРЛИ

КИМБЕРЛИ - го­род в центральной час­ти ЮАР, административный центр провинции Северный Кейп.

Население 182,6 тысяч человек (2008 год). Расположен в бассейне реки Оранжевая. Транспортный узел.

Основан в 1871 году как лагерь старателей. В 1873 году назван Кимберли в честь британского секретаря по делам колоний Дж. Вудхауса, первого графа Кимберли. В 1873-1880 годах административный центр британской колонии Западный Грикваленд. С 1880 года в составе Кап­ской ко­ло­нии , с 1910 года - в Южно-Африканском Союзе (с 1961 года ЮАР). Статус города с 1912 года. С 1994 года административный центр провинции Северный Кейп.

Публичная библиотека (1882 год). Музей имени А. Макгрегора (1907 год; археология, геология, зоология, история, в том числе история англо-бурской войны 1899-1902 годов), в его составе (с 1971 года) мемориальный музей мэра Кимберли - Александра Макгрегора, галерея Дагган-Кронин (1938 год), Музей пионеров авиации и др.; Горнорудный музей под открытым небом (воссоздана обстановка конца XIX века). Художественная галерея У. Хамфриса (1952 год; один из крупнейших художественных музеев Южной Африки). Спортивный центр. На стадионе «Де Бирс Даймонд Овал» проходили матчи Кубка мира по крикету (2003 год).

Кимберли - крупный центр добычи и огранки алмазов (до 1999 года в городе располагалось правление концерна «De Beers SA»). Предприятия пищевой (в том числе мукомольный завод), текстильной, химической (производство удобрений), деревообрабатывающей, цементной промышленности. Производство стройматериалов.

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