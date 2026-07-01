КИМАТИ ДЕДАН ВАЧИУРИ

КИМАТИ ДЕДАН ВАЧИУРИ - один из руководителей национально-освободительной борьбы в Кении в 1950-х годов.

Национальный герой Кении. По этнической принадлежности кикуйю. Окончил среднюю школу миссии шотландской церкви в Туму-Туму (округ Ньери). В 1941 году некоторое время служил в британской колониальной армии. В конце 1940-х годов принял участие в стихийном антиколониальном движении за возвращение земель африканцам (движение Мау-Мау).

В начале 1950-х годов вступил в Союз африканцев Кении (САК), присоединился к его радикальному крылу, выступавшему за использование Мау-Мау вооруженных методов борьбы. С введением в Кении чрезвычайного положения и началом Мау-Мау вос­ста­ния 1952-1956 годов возглавил крупнейшую военную группировку повстанцев в лесах горного массива Абердэр.

Под руководством Кимати были разработаны тактика ведения вооруженной борьбы, общая стратегия восстания. Выступал за централизацию руководства военными отрядами, один из главных организаторов и главнокомандующий повстанческой «Армии земли и свободы».

Неоднократно обращался к правительствам зарубежных стран и руководству международных организаций с разъяснением причин восстания и целей вооруженной борьбы. В октябре 1956 года ранен и взят в плен. Казнён по приговору суда.

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