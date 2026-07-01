КИМАКСКИЙ КАГАНАТ

КИМАКСКИЙ КАГАНАТ - многоплеменное тюркоязычное государство 2-й половины IX - 1-й половины XI веков, занимавшее территорию от среднего течения Иртыша до Джунгарского Алатау и Южного Урала.

Основное на­се­ле­ние - ки­ма­ки . Кимакский каганат сложился во 2-й половине IX века после гибели Уй­гур­ско­го ка­гана­та . Границы Кимакского каганата определяются по данным арабских и персидских источников (середина VIII-XI века). На юго-западе (от озера Иссык-Куль до озера Балхаш) и юге соседями Кимакского каганата были карлуки (сменившие за Джун­гар­ским Ала­тау уй­гур-то­гуз­гу­зов), на востоке, по Иртышу, - древние хакасы (Кыргызский каганат), на западе, от Приаралья до Урала, - огузы. Западная граница Кимакского каганата была прозрачной: в мирные годы зимой кимаки кочевали на землях огузов, а летом - огузы на землях кимаков.

К концу IX века территория Кимакского каганата расширилась, его северо-западными соседями стали башкиры. В источниках упоминаются три части Кимакского каганата: на северо-западе - Андар аз-кыфчак (обычаи населения похожи на обычаи огузов), на востоке - Кыркырхан (от Иртыша до Тарбагатая, называемого в источниках Гиргир; обычаи населения похожи на обычаи древних хакасов), а также область Йагсун-йасу, локализация которой неясна. Вероятно, описание отражает деление страны на центр и два крыла (подобное деление существовало у хунну и в Тюркском каганате).

Государственный строй Кимакского каганата известен мало. Принадлежавший к династийному роду каган имел сильную власть; ему подчинялись 11 управителей с наследственным владением областями, выставлявшие конные и пешие войска. Каган носил шитую золотом одежду и золотую корону.

Существовали судьи, советники, писари. Собирались налоги. Официальная религия в Кимакском каганате - манихейство, воспринятое с его книжностью и структурой культа от Кыр­гыз­ско­го ка­га­на­та вместе с енисейской рунической письменностью. Источники называют крупные селения [например, Чубин (Жубин)] и 16 больших, хорошо укреплённых городов, окружённых наполненными водой рвами, среди которых: Карантия, Гаган, известный шёлковой мастерской, Дахра (все - на озере Алаколь), Дамурия, Сараус (оба - на реке Тентек), Банждар, Ханауш, Фаварег. Города были многолюдны, в них имелись наместники и гарнизоны, охраняемые склады, базары и храмы. На границе в горах и близ рудников существовали крепости и замки (например, Дахлан).

Восемь городов стояли на Иртыше, в том числе Астур, Сисан, Маншанах и обе столицы - как старая, так и новая [с железными воротами; именовалась по арабской традиции этнонимом - Имакия (Кимакия)]. Археологами города Кимакского каганата пока не обнаружены, их местоположение определяется главным образом по книге конца X - начала XI века, написанной на арабском языке аль-Джанахом ибн Хаканом аль-Кимаки - сыном кагана кимаков. В Кимакском каганате имелись караванные дороги, речные суда и лодки, в обращении была медная монета. Кимакский каганат был хорошо известен мусульманским купцам: описаны дороги к нему от нижнего течения Сырдарьи, реки Талас и Ферганы.

Кимакские каганы вели активную внешнюю политику. Союз кимаков, огузов и карлуков, согласно аль-Масуди, к концу IX века вытеснил из Приаралья печенегов, башкир и др. Против Кимакского каганата Кыргызский каганат держал гарнизоны по Иртышу, но при этом вёл регулярную торговлю с ним: с Иртыша дорога вела на Енисей и к курыканам - народу в Прибайкалье.

По данным письменных источников, Кимакский каганат перестал существовать в 1-й половине XI века в результате нашествия каев и кунов, вытесненных киданями из Северного Китая.

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