КИМАКИ

КИМАКИ - ран­не­сред­не­веко­вый тюр­коя­зыч­ный на­род со слож­ным эт­ническим со­ста­вом (от 7 до 12 пле­мён).

Упоминаются в трудах арабских и персидских географов IX-XI века (Ибн Хордадбех, аль-Истахри, Ибн Хаукаль, Абу Дулаф, аль-Бируни, Гардизи, аль-Идриси). Этимология этнонима неясна. Кимаки неизвестны по орхоно-енисейским надписям VIII - середины IX века; в XI веке в источниках (Махмуд Кашгарский) употреблялась тюркская форма этнонима - «йемек» («имек»), которую исследователи иногда сближают с этнонимом «яньмо» из китайских известий о Западном Тюркском каганате середины VII века. Язык кимаков (по данным XI века) относят к кыпчакской группе.

По преданию (схоже с легендами о возникновении 2-го Восточного Тюркского каганата и Кыр­гыз­ско­го ка­га­на­та ), первым правителем кимаков стал беглец, собравший у себя 7 человек (затем 700), породивших весь народ. Вероятная родина кимаков - Верхнее и Среднее Прииртышье, откуда после 766 года, сменяя карлуков, они продвинулись до Джунгарского Алатау. Севернее озера Балхаш кочевья кимаков на западе доходили до приуральских земель огузов и бассейна реки Кама. Часть кимаков обитала на правом берегу реки Иртыш в пределах Древнехакасского государства. Во 2-й половине IX века у кимаков сложилось государство - Ки­мак­ский ка­га­нат .

В степях Казахстана кимаки занимались кочевым скотоводством (разводили овец, лошадей, верблюдов), в Прииртышье и Семиречье - горным делом (добывали железо, золото, серебро, драгоценные камни), пахотным земледелием (выращивали пшеницу, ячмень, рис, бобовые, виноград), разводили коров и коз, у них были развиты бортничество, охота (с ловчими птицами и гончими собаками; облавы на соболей, горностаев, барсов), рыболовство (включая промысел осетровых). Отсюда разнообразие поселений и жилищ: стоянки, деревни, города; войлочные юрты, крытые шкурами шатры, землянки.

Сооружались деревянные колодцы. Кимаки славились ртутной плавкой золота и искусной обработкой железа. Кимакские купцы занимались вывозом пушнины. Кимаки владели письменностью. Знать носила одежды из жёлтого и алого шёлка, одежда незнатных кимаков - часто войлочная; были распространены штаны и короткий кафтан. Кимаки издревле поклонялись огню и солнцу, волховали к дождю, обожествляли Иртыш, но рано приняли манихейство. Источники указывают на практику сожжения умерших у кимаков.

Древности кимаков изучены недостаточно. Выделены плоские квадратные и прямоугольные каменные кур­га­ны , примыкающие друг к другу семейной цепочкой с юга на север. Трупоположения головой на восток. Вероятно, кимакам принадлежат круглые поминальные ограды с несколькими антропоморфными изваяниями-стелами, установленными с востока. Антропологические данные указывают на малую долю монголоидности кимаков.

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